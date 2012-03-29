В НБУ назвали обвал гривны предвыборными страшилками

{1-} Глава Нацбанка утверждает, что НБУ располагает достаточным уровнем резервов для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты. Об этом Сергей Арбузов завил в интервью газете «Урядовый курьер»

"Хочу всех успокоить: даже при самых негативных сценариях развития у Нацбанка есть достаточно резервов для уменьшения резких колебаний курса, - сказал Арбузов. - Несмотря на все опасения экспертов, не вижу серьезных предпосылок для девальвации гривни. В базовом сценарии мы прогнозируем, что приток капитала будет достаточным для финансирования дефицита текущего счета".

При этом председатель НБУ отметил, что негативные прогнозы экспертов имеют предвыборную составляющую, передает УНИАН.

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Ранее Главред писал, что концу 2012 года гривна ослабнет на 10%, заявили экономические эксперты Павел Розенко и Валерий Геец.

Катастрофического обвала гривны ожидать не стоит, успокаивают они, однако определенное обесценивание валюты все же произойдет, скорее всего, ближе к Новому году. Ведь до выборов правительство всеми силами будет сдерживать падение.

«Слухи в последнее время начинают даже уже раздаваться от членов правления Нацбанка, которые начинают говорить о том, ну что такое 10% девальвации, ее никто не заметит, ее никто не увидит, никто реально не почувствует. То есть, в принципе, общество начинают готовить к определенной девальвации гривны», – отметил Розенко.

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