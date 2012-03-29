{1-} Оксана Макар умерла с улыбкой на губах.
Об этом рассказала мать девушки, Татьяна Суровицкая, передает «gazeta.ua».
«Моя дочь умерла с улыбкой на устах. Когда я прибежала в реанимацию с ней проститься, она улыбалась. О ее смерти мне сказали через 2,5 часа, в 10 утра. Видимо, пытались ее реанимировать, но не получилось. Я не сержусь на врачей. Наоборот, благодарна, что они делали все, что могли», - сказала Татьяна Суровицкая.
Смерть Оксаны Макар: изменит ли николаевская трагедия Украину
Напомним, как сообщал «Главред», Оксана Макар умерла сегодня, 29 марта, в Донецком ожоговом центре в 7:30 утра.
Девушку похоронят в субботу, 31 марта, в поселке Луч Николаевской области.
По словам врачей, смерть Оксаны произошла из-за остановки сердца вследствие сильного кровотечения из легких.
Преступление против Оксаны Макар: вернут ли в Украину смертную казнь?
Напомним, в ночь на 9 марта в Николаеве три молодых человека изнасиловали и попытались сжечь 18-летнюю Оксану Макар.
фото: reporter.delfi.ua
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