Дело Оксаны Макар передадут суду уже в апреле

{1-} Насильников Оксаны Макар, которая сегодня, 29 марта, умерла в Донецке, будут судить по статье «умышленное убийство».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Обвинение по делу в переквалифицировано со статьи о покушении на убийство на статью об умышленном убийстве в связи со смертью потерпевшей.

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«В связи со смертью Оксаны Макар Генеральная прокуратура Украины дала письменные указания Главному следственному управлению МВД относительно переквалификации преступления с покушения на завершенное преступление», - заявил глава пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

По его словам, статья Уголовного кодекса Украины «покушение на совершение преступления» снята.

После переквалификации всем троим причастным к этому преступлению будет предъявлено обвинение.

В Генпрокуратуре также напомнили, что для проведения досудебного следствия отведен срок в два месяца, однако с учетом резонанса этого преступления завершить следственные действия планируется уже в апреле.

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В свою очередь, в МВД заявили, что смерть Оксаны Макар не станет препятствием в расследовании дела, поскольку с ней проводили необходимые следственные действия, была собрана достаточная доказательная база.

«С ней общались правоохранители, ее показания также есть в материалах дела. Уже собрана очень серьезная доказательная база», - заявил представитель МВД.

В МВД подчеркнули, что в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», «изнасилование», а одному из них также вменяется «изнасилование неестественным способом».

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Обвиняемым грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал «Главред» в деле назначены дополнительные экспертизы, в частности, молекулярно-генетическая и психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемых.

Необходимость проведения экспертизы по установлению телесных повреждений отпала в связи со смертью Макар.

В правоохранительных органах напомнили, что в связи с непрофессионализмом в работе следователей и прокуроров на начальной стадии расследования этого дела ряд сотрудников милиции и прокуратуры понесли наказание в виде увольнения, выговора и других административных санкций.

Фото: novosti-n.mk.ua

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