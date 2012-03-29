Сбежавшая из Северной Кореи артистка поведала о молодой любовнице Ким Чен Ына

{1-} СМИ продолжают выяснять подробности личной жизни молодого лидера КНДР Ким Чен Ына - в условиях информационной закрытости Северной Кореи желающим приходится делать это исключительно на основе слухов. На сей раз юный вождь стал главным героем любовной истории, которую поведала миру бежавшая в начале этого года на капиталистический Юг артистка, вращавшаяся в элитных кругах Пхеньяна, пишет журналист из Токио Василий Головнин.

По словам беглянки, симпатию Ким Чен Ына завоевала молодая вокалистка Ансамбля электронной музыки "Почхонбо" Хюн Сон Воль. На ее концерте по случаю 8 марта, который был показан по пхеньянскому телевидению, северокорейский лидер бурно аплодировал девушке в ярком национальном костюме, передают NEWS.ru.

Как утверждает перебежчица, роман между молодыми людьми начался еще в начале 2000-х годов, когда коллектив Хюн Сон Воль часто приглашали на закрытые концерты в резиденции отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира. Однако вождь не одобрил отношения сына с певицей и запретил им встречаться. А вскоре девушка была выдана замуж за офицера личной охраны Ким Чен Ира.

По слухам, Ким Чен Ын в мае 2010 года тоже женился, и говорят, у него даже есть дочь. Но, как уверяет беглая артистка, роман тайно продолжался по настоянию наследника. Что стало с тайной любовной связью после смерти сурового отца, неизвестно.

До сих пор гадают журналисты и о том, как выглядит возможная жена Ким Чен Ына. Во время траурных мероприятий в Пхеньяне у гроба вождя среди скорбящих была замечена молодая женщина в возрасте 25-27 лет, которая шла сразу же за Ким Чен Ыном. Южнокорейские эксперты предположили, что это либо дочь Ким Чен Ира 24-летняя Ким Е Джон, либо тайная супруга Ким Чен Ына.

Предполагаемая жена нового лидера, чье имя остается неизвестным, как утверждают, окончила Университет имени Ким Ир Сена и продолжает учебу с целью получить ученую степень. Отец девушки, по некоторым данным, профессор, а мать - врач-гинеколог. Девушка попала под подозрение СМИ с тех пор, как чуть более года назад у ее дома стали часто замечать кортеж из Mercedes, привозящих ей подарки. Высказывается даже мнение, что невесту для Ким Чен Ына выбрал его дядя и соправитель Чан Сон Тхэк. Он якобы специально искал для любимого племянника привлекательную образованную девушку из хорошей семьи.

По всей видимости, Чан Сон Тхэк неплохо знает вкусы племянника, поскольку, как утверждают СМИ, Ким Чен Ын "влюбился в будущую жену с первого взгляда". Вполне может быть, свою роль сыграл тот факт, что девушка внешне похожа на покойную мать Ким Чен Ына.

Ранее Главред также сообщал, что в Северной Корее в публичных местах вешают официальные портреты нового руководителя страны Ким Чен Ына.

Кроме того, по свидетельству собеседника, «недавно Управление по делам искусства и культуры Корейской народной армии начало производство нагрудных значков с портретом Ким Чен Ына».

Пока эти значки официально розданы лишь представителям Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сотрудникам охраны Ким Чен Ына, военнослужащим и сотрудникам спецслужб, они уже тайно продаются на одном из пхеньянских рынков за 50 долларов.

фото: vesti.ru, echo.msk.ru

Новости по теме:

СМИ и Twitter сообщают об убийстве корейского лидера Ким Чен Ына



В КНДР память о Ким Чен Ире увековечили в камне (ФОТО)



Северная Корея может возобновить поставку ядерных технологий Ирану и Сирии



Корейцы рассекретили дату рождения Ким Чен Ына



Ким Чен Ына объявили «гением среди гениев»



Ким Чен Ын начал правление с инспецкии армейской элиты