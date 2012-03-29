Сбежавшая из Северной Кореи артистка поведала о молодой любовнице Ким Чен Ына

29 марта 2012, 16:00

{1-} СМИ продолжают выяснять подробности личной жизни молодого лидера КНДР Ким Чен Ына - в условиях информационной закрытости Северной Кореи желающим приходится делать это исключительно на основе слухов. На сей раз юный вождь стал главным героем любовной истории, которую поведала миру бежавшая в начале этого года на капиталистический Юг артистка, вращавшаяся в элитных кругах Пхеньяна, пишет журналист из Токио Василий Головнин.

По словам беглянки, симпатию Ким Чен Ына завоевала молодая вокалистка Ансамбля электронной музыки "Почхонбо" Хюн Сон Воль. На ее концерте по случаю 8 марта, который был показан по пхеньянскому телевидению, северокорейский лидер бурно аплодировал девушке в ярком национальном костюме, передают NEWS.ru.

Как утверждает перебежчица, роман между молодыми людьми начался еще в начале 2000-х годов, когда коллектив Хюн Сон Воль часто приглашали на закрытые концерты в резиденции отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира. Однако вождь не одобрил отношения сына с певицей и запретил им встречаться. А вскоре девушка была выдана замуж за офицера личной охраны Ким Чен Ира.

По слухам, Ким Чен Ын в мае 2010 года тоже женился, и говорят, у него даже есть дочь. Но, как уверяет беглая артистка, роман тайно продолжался по настоянию наследника. Что стало с тайной любовной связью после смерти сурового отца, неизвестно.

До сих пор гадают журналисты и о том, как выглядит возможная жена Ким Чен Ына. Во время траурных мероприятий в Пхеньяне у гроба вождя среди скорбящих была замечена молодая женщина в возрасте 25-27 лет, которая шла сразу же за Ким Чен Ыном. Южнокорейские эксперты предположили, что это либо дочь Ким Чен Ира 24-летняя Ким Е Джон, либо тайная супруга Ким Чен Ына.

Предполагаемая жена нового лидера, чье имя остается неизвестным, как утверждают, окончила Университет имени Ким Ир Сена и продолжает учебу с целью получить ученую степень. Отец девушки, по некоторым данным, профессор, а мать - врач-гинеколог. Девушка попала под подозрение СМИ с тех пор, как чуть более года назад у ее дома стали часто замечать кортеж из Mercedes, привозящих ей подарки. Высказывается даже мнение, что невесту для Ким Чен Ына выбрал его дядя и соправитель Чан Сон Тхэк. Он якобы специально искал для любимого племянника привлекательную образованную девушку из хорошей семьи.

По всей видимости, Чан Сон Тхэк неплохо знает вкусы племянника, поскольку, как утверждают СМИ, Ким Чен Ын "влюбился в будущую жену с первого взгляда". Вполне может быть, свою роль сыграл тот факт, что девушка внешне похожа на покойную мать Ким Чен Ына.

Ранее Главред  также сообщал, что в Северной Корее в публичных местах вешают официальные портреты нового руководителя страны Ким Чен Ына.

Кроме того, по свидетельству собеседника, «недавно Управление по делам искусства и культуры Корейской народной армии начало производство нагрудных значков с портретом Ким Чен Ына».

Пока эти значки официально розданы лишь представителям Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сотрудникам охраны Ким Чен Ына, военнослужащим и сотрудникам спецслужб, они уже тайно продаются на одном из пхеньянских рынков за 50 долларов.

фото: vesti.ru, echo.msk.ru

Новости по теме:

СМИ и Twitter сообщают об убийстве корейского лидера Ким Чен Ына

В КНДР память о Ким Чен Ире увековечили в камне (ФОТО)

Северная Корея может возобновить поставку ядерных технологий Ирану и Сирии

Корейцы рассекретили дату рождения Ким Чен Ына

Ким Чен Ына объявили «гением среди гениев»

Ким Чен Ын начал правление с инспецкии армейской элиты

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять