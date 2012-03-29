Украинская армия вооружилась новой пушкой (ФОТО)

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Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новую автоматическую пушку для установки на бронетехнику.

Министр обороны Дмитрий Саламатин 26 марта 2012 года подписал приказ №169 “О принятии на вооружение Вооруженных Сил Украины автоматической пушки калибра 30 мм ЗТМ1”.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно информации Минобороны, принятие на вооружение пушки ЗТМ1 позволит обеспечить потребности ВСУ в автоматических пушках калибра 30 мм отечественного производства, устанавливаемых на различные типы бронетехники. Задача по обеспечению поставок пушки в войска возложена на Центральное ракетно-артиллерийское управление Вооруженных сил Украины.

Производство пушки ЗТМ1 налажено на Харьковском конструкторское бюро машиностроения имени Морозова. Скорострельность пушки ЗТМ-1 составляет 300 выстрелов в минуту. Пушками ЗТМ1 планируется оснащаться бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ, БТР-3, БТР-4, а также боевые машины пехоты БМПВ-64.

Напомним, в госбюджете на 2012 год на финансирование военного сектора выделено 17 млрд.грн. (чуть более $2 млрд.). Например, военный бюджет Израиля - $14 млрд., Турции - $11,3 млрд., Швеции - $6,8 млрд.

Ранее Главред сообщал, что Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин заявляет, что украинскую армию ожидают радикальные изменения в ресурсном и материально-техническом обеспечении.

Он сообщил, что на сегодняшний день ведется работа над повышением боеспособности и техническим переоснащением армии, усовершенствованием системы управления войсками, обеспечением качественного военного образования и профессионального уровня военнослужащих.

«Предстоят радикальные изменения в ресурсном и материально-техническом обеспечении Вооруженных Сил», - подчеркнул министр.

фото: segodnya.ua, uos.ua

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