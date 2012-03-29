Место вскрытия Оксаны Макар срочно перенесли из-за СМИ

29 марта 2012, 16:30

Место вскрытия Оксаны Макар в срочном порядке перенесли - его проведут в Донецком ожоговом центре.

Об этом сообщили врачи Центра, передает «Сегодня».

Ранее вскрытие планировалось в донецкой областной клинике (ДОКТМО), однако позже было решено не перевозить тело, и врачи приехали в ожоговый центр, где скончалась Оксана.

К таким мерам, по словам медиков, прибегли, чтобы сделать минимальными контакты врачей и матери Оксаны со СМИ.

Фото- и видеосъемка на территории больницы категорически запрещены.

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Напомним, сегодня утром Оксана Макар умерла в Донецке из-за остановки сердца, вызванной легочным кровотечением.

Преступление против Оксаны Макар: вернут ли в Украину смертную казнь?

Как сообщал «Главред», трагедия произошла в ночь на 9 марта в Николаеве.

Трое мужчин познакомились с Оксаной Макар, пригласили ее к одному из них домой. По данным милиции, девушку насиловали по очереди, попытались задушить, а позже вынесли на стройку, где бросили в костер.

Некоторое время Оксана Макар проходила лечение в Николаеве, однако позже ее перевезли в Донецк, где ее лечением занялся лучший специалист Украины Эмиль Фисталь. Медики провели ряд сложных операций, однако спасти жизнь девушки не удалось.

Дело Оксаны Макар стало беспрецедентным, поскольку так активно украинцы ранее никого не спасали: люди перечисли на лечение девушки более полутора миллиона гривен, массово сдавали кровь, приносили цветы и иконы, в Николаеве была проведена серия митингов в поддержку Макар.

Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?

Как известно, по данному делу задержаны трое подозреваемых. Сейчас они находятся в николаевском СИЗО, они признали свою вину.

После смерти Оксаны дело переквалифицировали, и подозреваемых будут судить по статье «убийство», а не «покушение на убийство».

фото: mukola.net 

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