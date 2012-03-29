Итальянский суд оставил Авакова под арестом ещё на 40 дней

{1-} Сегодня судом Итальянской Республики было принято решение о том, чтобы оставить экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова под арестом еще на 40 дней, передает УНН
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Напомним, римский суд уже начал рассматривать дело Авакова.
Как сообщалось, во вторник, 27 марта, была подтверждена информация о задержании Авакова в Италии. Генеральная прокуратура заявила, что готовит пакет документов для экстрадиции Арсена Авакова в Украину.
В связи с этим руководство партии «Батькивщина» направило письма генеральному секретарю Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть «очевидное политическое мотивирование» уголовного преследования Авакова и освободить его.
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