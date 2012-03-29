{1-} Оксану Макар похоронят завтра, 30 марта, в поселке Луч, Жовтневого района Николаевской области.

Об этом заявила мать девушки, Татьяна Суровицкая, передает «Корреспондент».

«Сейчас мы занимаемся организацией похорон и как можем поддерживаем родственников. У Оксаны в поселке Луч проживают дедушка и бабушка. Мама, как известно, все время была с ней», - сообщили в сельсовете.

Возьмет ли на себя сельская или районная власть расходы на организацию похорон, пока неизвестно. Как отметила в телефонном разговоре председатель Жовтневой райгосадминистрации Алена Ракова, этот вопрос решается.

Ожидается, что в церемонии прощания примут участие несколько тысяч человек.

Сегодня во второй половине дня тело Оксаны Макар доставят в Николаев.

Сейчас мать умершей девушки Татьяна Суровицкая вместе с профкомом ожогового центра занимается организацией похорон. В Донецке она купит гроб и свадебное платье, чтобы, по традиции, похоронить незамужнюю дочь.

Между тем, народный депутат от Партии регионов, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева рассказала о последних часах жизни Макар.

«В Донецке, когда она приходила в себя, мы ей задавали вопросы, она кивала: хочешь кушать - она кивала, открой глаза, подними руку, подними ноги, она все это выполняла. Боролась, мозг работал. Но произошло кровотечение, которое послужило причиной смерти, остановки сердца», - сказала она.

«Оксана проявила большую силу. То, что она смогла рассказать о преступниках – это большое дело, для того чтобы следствие было правильным, и чтобы виновные были серьезно наказаны», - заявила Бахтеева.

Нардеп поблагодарила весь персонал николаевской больницы, Донецкого ожогового центра и всех небезразличных людей, которых, по ее словам, было очень много.

Напомним, сегодня утром Оксана Макар умерла в реанимации Донецкого ожогового центра вследствие легочного кровотечения и последующей остановки сердца.

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров выразили соболезнования родным и близким Оксаны.

фото: donbass.ua

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