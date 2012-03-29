В списке БЮТ дочери и мужа Тимошенко не будет - Турчинов

{1-} Зампредседателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов утверждает, что в объединенном избирательном списке оппозиции не будет ни дочери Юлии Тимошенко, ни ее мужа. Об этом он рассказал в интервью Weekly.ua.

«Женя никогда не планировала заниматься политикой, и желания участвовать в выборах у нее не было, Александр Тимошенко тоже никогда не ставил вопрос, что для защиты или для облегчения пересечения границы ему нужен депутатский мандат», сказал Турчинов.

Турчинов добавил, что единый список оппозиции возглавит Юлия Тимошенко

«Кто будет вторым и третьим номером, этот вопрос решит съезд», - уточнил политик. По его словам, на сегодняшний день переговорный процесс по созданию единого списка оппозиции на финальной стадии. «Идет согласование кандидатов на региональном уровне, привязка конкретных фамилий к конкретным округам», - сказал Турчинов.

Заместитель Тимошенко не стал отрицать, что объединение оппозиции является также решением материальных проблем, которые есть у участвующих в нем партий: «У каждой партии есть свой потенциал - там типография, там интернет-портал, там издание. Деньги ведь нужны прежде всего для информирования, разъяснения своей позиции избирателям всеми доступными способами».

Первый заместитель руководителя партии «Батькивщина» также рассказал о том, как оппозиция будет предохраняться от «тушек» в будущем парламенте. По мнению политика, для этого в список необходимо брать только проверенных людей.

«Быть с нами смогут только те, кто уже прошел серьезные испытания и не сломался, был проверен в экстремальных ситуациях, случайных попутчиков в наших рядах не будет, - сообщил он. - Я не доверяю «новым лицам», за которыми нет значительных дел и достижений, которые не прошли проверки».

Ранее Главред писал, что первый замглавы партии «Батьківщина» Александр Турчинов заявил о том, что экс-президент Виктор Ющенко может рассчитывать на место в списках Партии регионов. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, может ли рассчитывать экс-президент на место в оппозиционном списке.

«Вы знаете, он имеет все права и основания рассчитывать на место в списках Партии регионов», - отметил политик.

фото: Weekly.ua

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