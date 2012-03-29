В списке БЮТ дочери и мужа Тимошенко не будет - Турчинов

29 марта 2012, 17:08

{1-} Зампредседателя партии «Батькивщина»  Александр Турчинов утверждает, что в объединенном избирательном списке оппозиции не будет ни дочери Юлии Тимошенко, ни ее мужа.  Об этом он рассказал в интервью Weekly.ua.

«Женя никогда не планировала заниматься политикой, и желания участвовать в выборах у нее не было, Александр Тимошенко тоже никогда не ставил вопрос, что для защиты или для облегчения пересечения границы ему нужен депутатский мандат», сказал Турчинов.

Турчинов добавил, что единый список оппозиции возглавит Юлия Тимошенко

«Кто будет вторым и третьим номером, этот вопрос решит съезд», - уточнил политик. По его словам, на сегодняшний день переговорный процесс по созданию единого списка оппозиции на финальной стадии. «Идет согласование кандидатов на региональном уровне, привязка конкретных фамилий к конкретным округам», - сказал Турчинов.

Заместитель Тимошенко не стал отрицать, что объединение оппозиции является также решением материальных проблем, которые есть у участвующих в нем партий: «У каждой партии есть свой потенциал - там типография, там интернет-портал, там издание. Деньги ведь нужны прежде всего для информирования, разъяснения своей позиции избирателям всеми доступными способами».

Первый заместитель руководителя партии «Батькивщина» также рассказал о том, как оппозиция будет предохраняться от «тушек» в будущем парламенте. По мнению политика, для этого в список необходимо брать только проверенных людей.

«Быть с нами смогут только те, кто уже прошел серьезные испытания и не сломался, был проверен в экстремальных ситуациях, случайных попутчиков в наших рядах не будет, - сообщил он. - Я не доверяю «новым лицам», за которыми нет значительных дел и достижений, которые не прошли проверки».

 Ранее Главред  писал, что первый замглавы партии «Батьківщина» Александр Турчинов  заявил о том, что экс-президент Виктор Ющенко может рассчитывать на место в списках Партии регионов. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, может ли рассчитывать экс-президент на место в оппозиционном списке.

«Вы знаете, он имеет все права и основания рассчитывать на место в списках Партии регионов», - отметил политик.

фото: Weekly.ua 

Новости по теме:

Турчинов: Ющенко самое место в списке Партии регионов

БЮТ поддержит Кличко на выборах в мэры Киева

Тимошенко и Яценюк разделят мажоритарные округа на двоих

БЮТ на выборах возглавит Турчинов?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять