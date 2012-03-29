Луценко встретился в СИЗО с европейскими депутатами

{1-} Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, который в настоящее время содержится в Лукьяновском СИЗО в Киеве, встретился в четверг с содокладчиками мониторингового Комитета ПАСЕ Мариеттой де Пурбе-Лундин и Маилис Репс, а также секретарем комитета Басом Кляйном.
"Встреча продолжалась около двух часов, в кабинете руководителя СИЗО", - цитирует слова супруги Луценко Ирины пресс-служба партии "Народная самооборона".
Иностранные гости отказались посетить новую "улучшенную" камеру экс-министра.
"Они прекрасно понимают, что это заготовленная показуха, поэтому согласились посмотреть лишь ту камеру, в которой я провел предыдущие 456 дней", - передала слова мужа Луценко.
Ранее Главред писал, что журналист Константин Усов сообщил о том, что заключённые ночью ремонтировали камеру Лукьяновского СИЗО, в которую был переведен экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.
Он уточнил, что 29 марта Лукьяновское СИЗО посетит делегация ПАСЕ
"Еще два дня назад в камере №136 содержался экс-судья Зварыч. Помещение было старым, неряшливым и пораженным астмогенным грибком", - пишет журналист.
По данным журналиста, в четверг во время визита представителей ПАСЕ в СИЗО, весь офицерский состав изолятора будет держать в оцеплении внутреннюю территорию, корпуса и коридоры.
"Чтобы никто из заключенных не вступил с европейцами в разговор и не наговорил лишнего", - добавил Усов.
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