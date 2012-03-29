Николаевские преступники думали, что насилуют мёртвую Оксану Макар - адвокат

29 марта 2012, 17:35

 

{1-} Народный депутат Николай Катеринчук рассказал, что трое насильников, обвиненных в убийстве Оксаны Макар, думали, что насиловали мертвое тело.

"Наша адвокатская группа, представляющая интересы потерпевшей уже погибшей Оксаны Макар с самого начала считала, что действия преступников были направлены на сокрытие последствий изнасилования через убийство. Они пытались избавиться от тела. Они считали, что уже ее убили. Их действия были намеренно направлены на убийство - они ее душили, сжигали тело", - рассказал защитник Оксаны Макар Николай Катеринчук, в интервью Tochka.net.

"Мы знаем со слов мамы Макар, что еще во время первого допроса Оксана рассказала, как преступники душили ее втроем. Потом было еще одно изнасилование. Они думали, что насиловали мертвое тело. Эти все моменты указывают на то, что изначально это преступление было покушением на убийство. Они все делали для того, чтобы она умерла", - отметил Катеринчук.

Депутат отметил, что "следствию в принципе уже все понятно". "Все дело будет строиться на том, что она сказала на первом допросе, на данных экспертиз, осмотра места преступления и тех доказательств, которые собрали следствие и конечно на показах подозреваемых. Следствию в принципе уже все понятно. Все еще зависит от того, как они поведут себя в суде", - отметил он.

"Мы за то, чтобы следствие было тщательным. Оно под контролем и президента и министра МВД и генпрокурора. Мы надеемся, что следствие будет проведено объективно. Надеюсь, что вина этих людей будет доказана. Мы будем требовать пожизненного заключения", - добавил Катеринчук.

Он также рассказал, что мама Оксаны Макар Татьяна Суровицкая просила охрану.

"Я был в Николаеве в минувшую пятницу, общался с мамой. Позавчера мама Оксаны Макар попросила охрану для себя и дочери. Ей угрожают", - рассказал он.

Напомним, сегодня утром Оксана Макар умерла  в реанимации Донецкого ожогового центра вследствие легочного кровотечения и последующей остановки сердца.

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров выразили соболезнования родным и близким Оксаны.

фото: reporter.delfi.ua

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