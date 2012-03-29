В камере Тимошенко поставили еще одну кровать

{1-} В Качановской исправительной колонии, в камере, где содержится экс-премьер Юлия Тимошенко, поставили третью кровать.

Эту информацию сегодня подтвердил журналистам заместитель начальника Качановской исправительной колонии №54 – исполняющий обязанностей начальника колонии Игорь Колпащиков.

«Третья кровать стоит, но никого туда не подселяли. Комната - 37 квадратных метров. Из расчета необходимого для одного лица площади, там могут проживать до 6 человек», - сказал Колпащиков.

На вопрос журналистов, планируется ли поселить в камеру, в которой содержится Тимошенко, еще одну заключенную, Колпащиков не дал конкретного ответа, передает УНИАН.

Ранее Главред писал, что защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, чтов камеру экс-премьера Юлии Тимошенко могут подселить женщину, осужденную за умышленное убийство, утверждает.

«На выходные в камере Юлии Владимировны была поставлена третья кровать, и в разговоре работники колонии сообщили ей, что, возможно, на эту кровать заселят очень интеллигентную, интеллектуальную и толерантную женщину, которая отбывает наказание за умышленное убийство», - заявил Власенко под стенами Качановской колонии в Харькове.

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