Большинство россиян хотят вернуть смертную казнь

{1-} Большинство россиян убеждены, что России следует вернуться к применению смертной казни.

Об этом со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение» сообщает «Интерфакс».

За возвращение смертной казни как исключительной меры наказания высказались 62% россиян.

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По мнению опрошенных, смертную казнь следует применять за сексуальные преступления против несовершеннолетних (72%), убийства (64%), терроризм (54%), за распространение наркотиков (28%) и государственную измену (12%).

6% граждан РФ считают, что казнить нужно также за шпионаж, осквернение религиозных святынь (5%), взяточничество(5%), кражу, грабеж и разбой (4%).

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В то же время, 21% россиян высказались за то, что следует придерживаться моратория на вынесение и приведение в исполнение смертных приговоров, а за полную отмену смертной казни высказались 5% опрошенных.

Опрос был проведен 24-25 марта в 43 регионах России, в нем участвовали 3000 респондентов.

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Напомним, как сообщал «Главред», законопроект о введении смертной казни в Украине будет рассмотрен Верховной Радой в ближайшее время.Проект закона на рассмотрение парламента будет вынесен Компартией Украины.

фото: inright.ru, Главред

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