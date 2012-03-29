Мать Оксаны Макар перенесла похороны дочери

{1-} Мать Оксаны Макар просит перенести похороны дочери на субботу, 31 марта.

Об этом передает портал «Novosti-N».

Татьяна Суровицкая считает, что похороны дочери, которая умерла сегодня утром, 29 марта надо перенести на 31 марта, субботу.

«Я никогда никого не хоронила, я не могу прийти в себя от всего этого. Спасибо Бахтеевой (народный депутат Татьяна Бахтеева, которая помогала в лечении Оксаны Макар – прим.ред.), она помогает в организации похорон, предоставила машину, катафалк», - рассказала Суровицкая.

«Мы решили, что по возвращению в Николаев Оксаночка переночует в квартире у бабушки, в поселке Луч, там, где она жила в последнее время. Хоронить Оксаночку будем в субботу», - заявила мать умершей девушки.

«Я правда не знаю, во сколько точно, но позже я скажу. Пусть все, кто хочет попрощаться с моей девочкой, приезжают», - сказала она.

фото: donbass.ua

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