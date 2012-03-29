Патриарх Кирилл открестился от часов за 30 тысяч евро - это коллаж (ФОТО)

29 марта 2012, 18:45

{4-} Патриарх Кирилл заявил, что никогда не носил часы фирмы «Breguet» за 30 000 евро.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Телеведущий Владимир Соловьев попросил патриарха рассказать о нашумевшей истории, когда появилась фотография, изображающая швейцарские часы «Breguet» за несколько десятков тысяч долларов на его руке.

Напомним, что снимки, о которых идет речь, были сделаны фотокорреспондентом «Главреда» во время визита патриарха Кирилла в Украину и не являются коллажем.

«Да, я ношу часы. Вот эти часы мне подарил Дмитрий Анатольевич (президент России Медведев – прим.ред.). Это наши русские часы, недорогие часы с гербом – маленькие, аккуратные часы», - заявил Кирилл.

По словам журналиста, когда патриарх увидел фотографию с «Breguet», он очень удивился.

«Потому что, когда мы надеваем одеяние для службы, часы невозможно надеть, невозможно носить часы. И я смотрел на эту фотографию и вдруг понял – а ведь это коллаж! Но после того, как появилась эта фотография, я пошел и стал смотреть. Ведь приходят многие и дарят. И стоят зачастую коробки, которые не открываешь и не знаешь, что там», - отметил Кирилл.

«И я увидел, что действительно есть часы «Breguet», и поэтому я нигде не дал комментариев, что у патриарха таких часов нет. Потому что да, коробка с такими часами, ни разу не надеванными, есть, и она лежит», - рассказал глава РПЦ.

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По словам журналиста, далее патриарх «с интересом и ужасом» начал смотреть, сколько же стоят некоторые подарки, которые ему делали.

«И когда увидел, подумал: и куда их девать? То есть, конечно, можно их передаривать, но тогда что подумают о патриархе? Как же патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает?», - отметил патриарх Кирилл.

По информации сайта производителя часов, их ремешок сделан из кожи крокодила, корпус сделан из белого золота, механизм автоматический, есть будильник.

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Цена этой модели колеблется от 28 тысяч евро до 36 тысяч евро, в зависимости от компании-продавца.  

В свое время клиентами компании «Breguet» были известнейшие персоны: королева Мария-Антуанетта, Наполеон Бонапарт, Принц Уэльский, царь Александр I, царица Александра Федоровна, сэр Уинстон Черчилль.

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