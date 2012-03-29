Медики были шокированы вскрытием Оксаны Макар

{1-} Врачи, проводившие вскрытие тела Оксаны Макар, были шокированы увиденным.

Об этом сообщает «Сегодня».

Несколько минут назад в Донецке было завершено вскрытие тела Оксаны Макар, которая, напомним, умерла сегодня в 7.30 в Донецком ожоговом центре.

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«У Оксаны был огромный отек легких, отек головного мозга, сепсис и ожоги четвертой степени», - сообщила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Именно из-за этого, по словам Бахтеевой, и произошло легочное кровотечение, которое и привело к остановке сердца.

Врачи, увидев легкие Макар, были шокированы, так как они были как будто каменные.

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«Сейчас тело бальзамируется, по предварительной информации к 6.00 завтрашнего дня она будет доставлена в Николаев», - отметила нардеп.

Напомним, как сообщал «Главред», в ночь на 9 марта в Николаеве трое мужчин познакомились с Оксаной Макар и пригласили ее домой к одному из них. По данным милиции, они по очереди изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть свое преступление, попытались задушить, а позже вынесли на стройку, где бросили в костер и ушли.

Оксана Макар некоторое время проходила лечение в Николаеве, однако позже она была перевезена в Донецк, где ее лечением занялся лучший ожоговый специалист Украины Эмиль Фисталь. Медики провели ряд сложных операций, однако спасти жизнь девушки не удалось.

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Дело Оксаны Макар является беспрецедентным для Украины: оно вызвало множество акций в поддержку девушки, украинцы активно сдавали деньги (было собрано более полутора миллионов гривен), массово сдавали кровь, приносили цветы и иконы.

фото: reporter.delfi.ua

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