В ПАСЕ уверены, что Украина не будет выполнять их рекомендации

{1-} В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоены нежеланием Украины выполнять рекомендации Совета Европы.

Об этом заявила содокладчик комитета ПАСЕ Мариетта де Пурбе-Лундин, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы только что встречались с министром иностранных дел Украины, который высказал мнение, что, по сути, Украина может делать все, что захочет и даже не выполнять ни резолюции, ни рекомендации комитета (Совета Европы)», - заявила она.

Она отметила, что «была шокирована министром иностранных дел (Константином Грищенко) и тем, как он это сказал».

По словам представителя ПАСЕ, для нее это было неожиданностью, поскольку на встрече с другими представителями украинской власти было изложено иное видение сложившейся ситуации.

«Эта встреча омрачила весь наш визит», - добавила Пурбе-Лундин.

Напомним, ПАСЕ призвала Президента Украины Виктора Януковича рассмотреть все возможные средства, чтобы освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и других членов ее правительства, а также позволить им участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Ассамблея также призвала украинские власти «быстро изменить эти две статьи (статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко) в соответствии со стандартами Совета Европы и снять обвинения с бывших должностных лиц правительства».

Такая поправка к резолюции «Функционирование демократических институтов в Украине» была поддержана 26 января 2012 года в Страсбурге в ходе голосования.

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