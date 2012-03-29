В Гонконге за взятки арестованы братья-миллиардеры

Владельцы самой прибыльной компании по сбыту недвижимости в Гонконге Рэймонд и Томас Квок взяты под стражу по делу о взяточничестве.

Об этом сообщает ВВС.

Муниципальная антикоррупционная служба также арестовала возможного сообщника братьев-миллиардеров – чиновника местного правительства.

В отсутствие официальных подтверждений в гонконгской прессе распространилась информация, что этим чиновником может оказаться заместитель главного министра администрации города Рафаэль Хой.

Дело братьев Квок может привести к более серьезному исследованию связей местных властей с крупным бизнесом.

Напомним, максимальным наказанием за коррупционные деяния в Китае, на территории которого находится Гонконг, является смертная казнь.

Новости по теме:

Азаров пообещал выгнать из Партии регионов взяточников

На Одесчине за взятку арестован скандальный мэр Болграда

Медведев ввел для чиновников «презумпцию виновности»

Коррупционеры вывели из Индии полтриллиона долларов