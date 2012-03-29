Прокурор пообещал, что начало процесса над Тимошенко будет открытым

{1-} Суд над экс-премьером Юлией Тимошенко по делу ЕЭСУ в Харькове будет начинаться в открытом режиме.

Об этом заявил прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, сообщает «Интерфакс-Украина».

«По этому вопросу решение принимает суд. Я могу одно только сказать: законодательство предусматривает, что начало процесса будет открытым, а дальше я не знаю – я же не провидец», - заявил Тюрин.

В то же время он не ответил на вопрос, будет ли прокуратура ходатайствовать о проведении процесса в закрытом режиме.

Прокурор сообщил, что слушать дело непосредственно в Качановской исправительной колонии, где сейчас содержится Тимошенко, не будут. Также он выразил надежду, что состояние здоровья Тимошенко позволит ей присутствовать на слушаниях в зале суда.

«На сегодня у нас есть официальные данные профессионалов, медиков, которые нам давали основания считать, что с ней можно выполнять следственные действия. Вчера эти следственные действия окончены», - заявил Тюрин.

Также он подчеркнул, что срок давности по этому делу не истек.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, дело по корпорации ЕЭСУ с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Харькова для рассмотрения по сути.

Тимошенко обвиняется в организации завладения чужим имуществом, организации уклонения от уплаты налогов корпорацией ЕЭСУ а также в уклонения от уплаты подоходного налога с граждан.

фото: byut.com.ua

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