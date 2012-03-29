В Тулузе отказались хоронить «стрелка», убившего семерых

Мохаммеда Мера, убившего семь человек на юге Франции, не могут похоронить.

Об этом сообщает ВВС.

Мэр Тулузы отказался хоронить террориста в городе после того, как власти Алжира заявили об аналогичном решении.

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Власти Тулузы попросили руководство местной префектуры на сутки отложить похороны, которые должны были состояться сегодня, 29 марта.

В мэрии заявили, что хоронить Мера в городе, где он убил четверых людей, включая троих детей, было бы «неподобающим поступком». Перенос дня погребения связан с поиском нового места для могилы террориста.

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Ранее сообщалось, что Алжир отказался принять тело Мера. Представитель Мусульманского совета Франции Абдалла Зекри сказал, что Алжир отказал в разрешении провести похороны на своей территории «из соображений безопасности».

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Никакие другие города или страны пока не выражали готовности похоронить на своей территории тело террориста. Его могила может стать объектом паломничества его единомышленников или оказаться под угрозой осквернения.

Николя Саркози относительно похорон Мера заявил, что похоронить террориста нужно во Франции, поскольку он был гражданином этой страны.

Как сообщал «Главред», Мохаммед Мера был застрелен 22 марта во время штурма квартиры, в которой он был заблокирован полицейскими.

фото: menly.fr

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