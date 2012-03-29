Авакова никто не арестовывал - БЮТ

29 марта 2012, 20:50

{1-} Итальянский суд не арестовывал экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

Об этом сообщил депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Пашинский, передает «Украинская правда».

По словам депутата, сегодня, 29 марта, состоялось заседание апелляционного суда Рима по поводу дела об экстрадиции Авакова, которое состояло из двух вопросов: установление личности Авакова и его позиция по запросу Генпрокуратуры Украины об экстрадиции.

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«Никакого ареста на 40 суток, как об этом заявила Генпрокуратура, не было принято», - подчеркнул Пашинский.

Депутат также заявил, что следующее заседание суда, где будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения Авакову, назначено итальянским судьей на 10 апреля.

«Насколько мне известно, Арсен Аваков на данном этапе не просит политического убежища в Италии, так как считает себя украинским гражданином и политиком, который ни в чем не виновен и собирается и дальше продолжать борьбу с действующим режимом на своей Родине», - сказал Пашинский.

В свою очередь, адвокат Авакова Юрий Вишневецкий сообщил, что итальянские адвокаты экс-губернатора предоставили суду документы о том, что его преследуют по политическим мотивам.

«В суде итальянской стороной защиты Авакова были предоставлены документы, подтверждающие, что уголовное преследование Авакова осуществляется по политическим мотивам», - заявил адвокат.

«На заседании была установлена ​​личность Авакова, он заявил, что не желает быть экстрадирован», - подчеркнул Вишневецкий.

По словам адвоката, «также были предоставлены документы и со стороны правоохранительных органов Украины».

фото: avakov.com

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