Мать Оксаны Макар рассказала, куда потратит миллион, собранный для дочери

{1-} На деньги, собранные украинцами на лечение Оксаны Макар, ее мать пообещала поставить дочери памятник на могиле, а также перечислить деньги на лечение Александры Поповой.

Об этом сообщает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред», Оксана Макар умерла сегодня, 29 марта, в результате сильного легочного кровотечения.

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«Сейчас все переживают о деньгах, которые люди жертвовали на лечение Оксаны (на ее счет перевели около миллиона гривен, также лечение полностью оплачивал Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», - прим.ред.). Не переживайте. Я куплю Оксане самый красивый памятник. Еще передам деньги на лечение Александры Поповой (которая находится в коме после того, как 10 марта ее избили в Николаеве - прим.ред.)», - заявила Суровицкая.

Сегодня мать Оксаны Макар купила гроб и свадебное платье, чтобы похоронить дочь.

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Татьяну сопровождал медик из ожогового центра, поскольку врачи беспокоились за состояние женщины.

В то же время Суровицкая заявила, что «к суицидам не склонна. А за свою дочь отомщу! Эта цель у меня стоит с первой секунды, когда узнала о том, что изверги сделали с дочкой. А после ее смерти тем более!».

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Напомним также, что сегодня вечером донецкие медики провели вскрытие тела Оксаны Макар. Врачи обнаружили отек легких, отек головного мозга и сепсис, из-за чего и произошло кровотечение.

Татьяна Суровицкая пообещала сделать все возможное, чтобы насильники ее дочери были наказаны.

фото: reporter.delfi.ua

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