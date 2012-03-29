Украина и ЕС 30 марта парафируют только часть Соглашения об ассоциации

29 марта 2012, 21:23

{1-} Руководители переговорных групп по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в пятницу, 30 марта, в Брюсселе будет парафирована только политическая часть документа.

Об этом сообщил чиновник высокого ранга Еврокомиссии, передает «Укринформ».

«Мы рассматриваем процесс парафирования политической и экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как единый процесс, но он будет завершен в два этапа», - отметил источник.

Украина и Европа: парафированная близость

«30 марта мы полностью парафируем политическую часть документа. В то же время экономическая часть, которая включает договоренности о создании углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, будет парафирована через несколько месяцев после окончательного завершения юридических и лингвистических параметров текста», - заявил неназванный источник.

Также он подчеркнул, что, несмотря на такую ситуацию, стороны считают текст соглашения в принципе подготовленным, хотя его экономическая часть потребовала определенных технических согласований.

Как уточнил представитель Еврокомиссии, политическая часть соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС включает 170 страниц (которые будут парафированы в пятницу 30 марта). В то же время среди 180 страниц экономической части относительно зоны свободной торговли в пятницу руководители переговорных групп парафируют только первую и последнюю страницы. Кроме этого, документ содержит 1350 страниц дополнений.

Он также рассказал, со стороны ЕС политическую часть Соглашения об ассоциации парафирует глава переговорной делегации, исполнительный директор Европейской службы внешней деятельности по вопросам России, Восточного партнерства и Западных Балкан Мирослав Лайчак, а по части о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли – заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам торговли Петер Балаш.

С украинской стороны политическую часть Соглашения об ассоциации будет подписывать глава переговорной делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин, а экономическую – по зоне свободной торговли - заместитель министра экономики Валерий Пятницкий.

«Комната зарезервирована на три часа. Они все четверо сядут и подпишут документ», - описал процедуру парафирования источник.

«Тогда он пойдет на утверждение Советом ЕС, который даст мандат на его подписание. Потом процесс будет продолжен в Европейском парламенте, после чего определенные положения уже могут начать выполняться. Полная ратификация и вступление документа в силу – более сложный процесс, который будет в руках стран-членов ЕС. Это может занять от 3 до 4 лет», - сказал он.

По словам источника, для Брюсселя «завтрашний акт будет формальным завершением многолетнего трудного технического процесса, который был начат в марте 2007 и будет окончен завтра».

«И когда Соглашение будет ратифицировано и имплементировано, оно заменит существующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве», - добавил европейский дипломат.

фото: u-e-p.eu

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