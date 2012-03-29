Тимошенко по делу ЕЭСУ добавят 12 лет тюрьмы - адвокат

{1-} Экс-премьеру Юлии Тимошенко по уголовному делу ЕЭСУ к нынешним 7 годам тюрьмы суд добавит еще 12.

Об этом заявил адвокат Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

«Власть руками прокуратуры и СБУ хочет добавить к тем 7 лет, которые есть, еще 12», - заявил Власенко.

Адвокат подчеркнул, что во время досудебного следствия по уголовному делу экс-премьера Юлии Тимошенко относительно ЕЭСУ не были допрошены все фигуранты, а потому по его мнению, направление дела по ЕЭСУ в суд является незаконным.

По словам защитника, это дело за отсутствием состава преступления суд закрыл в 2005 году, кроме того, истек срок давности по делу.

«Те люди, которые якобы считаются соучастниками этого преступления, а именно Шаго, Сокольченко и Болюра даже не допрошены по этому делу», - заявил Власенко.

Власенко подчеркнул, что в материалах уголовного дела по ЕЭСУ нет доказательств, подтверждающих вину Тимошенко.

«Дело в отношении Тимошенко является абсурдным», поскольку на момент совершения инкриминируемых преступлений Тимошенко «не имела никакого отношения к ЕЭСУ», - уверен защитник.

фото: byut.com.ua

Новости по теме:

Прокурор пообещал, что начало процесса над Тимошенко будет открытым

Тимошенко могут оправдать по «газовому делу» - адвокат

При отказе Тимошенко от лечения ей грозит инвалидность - врач

Защита обжалует скрытую съемку камеры Тимошенко (ВИДЕО)