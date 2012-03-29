Израиль договорился с Азербайджаном об аэродромах на границе с Ираном - СМИ

29 марта 2012, 21:59

{1-} Израиль получил доступ к ряду заброшенных военных аэродромов Азербайджана, расположеных у границы с Ираном.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники в США сообщает издание Foreign Policу.

В то же время, Азербайджан официально опроверг информацию о предоставлении своих аэродромов для использования иностранными государствами. В местном министерстве обороны заявили, что эти данные являются вымыслом и не соответствуют действительности.

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В то же время, как минимум четыре человека из дипломатических, военных и разведывательных кругов заявили, что американское руководство убеждено в достоверности информации.

Один из них сказал, что израильтяне просто «купили взлетно-посадочную полосу» на юге Азербайджана.

В то же время, другой источник заявил, что на бумаге никаких договоренностей по поводу приобретения прав пользования аэродромами, скорее всего, не было. Все соглашения достигались устно и основываются на взаимном доверии сторон.

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По мнению экспертов, Азербайджан не позволит Израилю осуществить нападение на Иран со своей территории, однако может разрешить посадку уже сбросившим бомбы израильским самолетам.

Кроме того, аэродромы могут использоваться израильтянами как база для проведения операций по поиску и спасению сбитых пилотов.

Отставной американский генерал Джо Хоар заявил, что получение прав на пользование аэродромами значительно упростит задачу израильской авиации, поскольку снимается одно из главных препятствий для бомбардировки Ирана – значительное расстояние, разделяющее две страны.

«Они экономят примерно полторы тысячи километров», - сказал Хоар.

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Если бы аэродромов в Азербайджане не было, израильтянам пришлось бы полагаться на самолеты-заправщики, которых у них всего несколько единиц.

При этом аналитики отмечают, что даже официальное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном бурно развивается: Израиль – второй по объемам покупатель азербайджанской нефти, а Баку активно закупает израильское военное оборудование. На этом фоне отношения между Азербайджаном и Ираном, напротив, ухудшаются.

Израильские официальные лица не раз заявляли, что готовы пойти на любые меры, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. США выступают против бомбардировки Ирана, но признают, что Израиль может нанести удар самостоятельно.

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