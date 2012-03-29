Установка электронной почты депутатам в Днепропетровске обойдется в 342 тысячи

{1-} Депутаты городского совета Днепропетровска в среду, 28 марта, приняли решение о выделении из городского бюджета 342 тысяч гривен на разработку почтового сервиса для депутатов, его тестирование и обслуживание.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Депутаты городского совета предусмотрели на разработку домена dniprorada.gov.ua – 75 тыс. грн, на приобретение основного и резервного серверов для обслуживания электронной почты – 92 тыс. грн, приобретение, установку и настройку – 65 тыс. грн, обеспечение информационной защиты – 80 тыс. грн, обеспечение резервного канала связи – 30 тыс. грн», - говорится в решении сессии горсовета.

Деньги выделены в рамках решения «О внесении изменений к Программе информатизации Днепропетровского городского совета на 2010-2012 годы».

Вся программа с изменениями обойдется городу в 3 миллиона 45 тысяч 930 гривен.

Отдельные депутаты горсовета считают, что суммы для внедрения программы информатизации Днепропетровского горсовета слишком завышены.

Вместе с тем, начальник управления внутренней политики Днепропетровского горсовета Владимир Михайлишин заявил, что внедрением программы информатизации горсовет занимает второй год и проходит она в соответствии с принятыми законами.

«Выделенные деньги на разработку почтового сервиса позволит иметь электронную почту не только депутатам, но и всем управления горсовета, всем коммунальным предприятиям», - заметил чиновник.

«Это позволит людям не ходить с заявлениями по управлениям и коммунальным предприятиям, а написать письмо и отправить его по интернету. А таких предприятий у нас более 300. Каждый житель города сможет общаться и решать вопросы со своими депутатами по электронной почте», - добавил Михайлишин.

Напомним, 27 марта появилась информация о закупке дочерней компанией "Нафтогаза" - "Укртрансгаз" программного обеспечения фирмы "Microsoft" на 51 миллион гривен.

Соответствующий тендер был заключен 15 марта с компанией "Информационные компьютерные системы".

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