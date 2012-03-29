Власти Ирака требуют перезахоронить останки Саддама Хусейна

Правительство Ирака потребовало от родственников бывшего президента Саддама Хусейна закрыть его могилу для посещений и перезахоронить останки.

Об этом со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» сообщает «Lenta.ru».

Глава племени Аль-Бу Насир, к которому принадлежал Хусейн, Хасан аль-Нада подтвердил, что получил соответствующее извещение от полиции провинции Салах-эд-Дин.

Письмо, по его словам, было составлено министерством внутренних дел Ирака. Как считает аль-Нада, власти испугались растущей популярности покойного президента, видя, что на его могилу стекается большое количество паломников.

Однако аль-Нада объяснил, что большинство из тех, кто приезжает к могиле Хусейна, - это гости различных свадебных и похоронных церемоний, которые проходят в соседнем с местом захоронения зале.

Чтобы избежать споров с властями, аль-Нада решил закрыть конференц-зал до дальнейших указаний. Впрочем, с требованием запретить доступ к могиле Хусейна в клане не согласны, так как там также захоронены останки других иракских президентов – Абделя Рахмана Арефа и Абделя Керима Касема.

22 января иракские службы безопасности окружили место захоронения Хусейна и запретили подходить к нему под угрозой ареста. Позднее оцепление было снято, и местные власти предоставили решение этого вопроса правительству Ирака.

Ранее, в 2009 году, власти официально запретили частные и групповые экскурсии на могилу Хусейна.

Как известно, Саддам Хусейн руководил Ираком с 1979 по 2003 год. Он был свергнут США и их союзниками в ходе второй иракской войны.

После того как суд признал Хусейна виновным в преступлениях против человечности, он был приговорен к смерти и казнен в 2006 году в Багдаде. Могила Хусейна находится в его родной деревне Аль-Ауджа в провинции Салах-эд-Дине.

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