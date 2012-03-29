Суд еще не изучил и половину дела Гонгадзе

{1-} Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-начальника внешней разведки Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом рассказала представитель вдовы Гонгадзе Мирославы в суде Валентина Теличенко, сообщают Ukranews.
Следующее заседание назначено на 2 апреля.
По ее словам, на заседании в четверг суд изучал материалы уголовного дела.
Уже изучено около 60 томов из 132, и на следующем заседании изучение материалов продолжится.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме.
Как известно, 19 марта суд огласил, что в одно производство были объединены уголовные дела по факту убийства Гонгадзе и по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко в его заказе.
Досудебным следствием было установлено, что Пукач во исполнение приказов и указаний Кравченко и других должностных лиц 17 сентября 2000 года совершил убийство журналиста.
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