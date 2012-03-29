Суд еще не изучил и половину дела Гонгадзе

{1-} Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-начальника внешней разведки Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом рассказала представитель вдовы Гонгадзе Мирославы в суде Валентина Теличенко, сообщают Ukranews.

Следующее заседание назначено на 2 апреля.

По ее словам, на заседании в четверг суд изучал материалы уголовного дела.

Уже изучено около 60 томов из 132, и на следующем заседании изучение материалов продолжится.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

Как известно, 19 марта суд огласил, что в одно производство были объединены уголовные дела по факту убийства Гонгадзе и по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко в его заказе.

Досудебным следствием было установлено, что Пукач во исполнение приказов и указаний Кравченко и других должностных лиц 17 сентября 2000 года совершил убийство журналиста.

Новости по теме:

ГПУ объединила дела о гибели Кравченко и Гонгадзе

Марчук рассказал ГПУ, что его пытаются сделать причастным к делу Гонгадзе

Литвин проходит свидетелем по делу Гонгадзе