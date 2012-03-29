Азаров хочет добавить Хорошковскому полномочий

{1-} Кабинет министров просит разрешить первому вице-премьеру и вице-премьерам вносить на рассмотрение правительства проекты актов Кабмина.
Соответствующий законопроект за подписью премьера Николая Азарова зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает «Зеркало недели. Украина».
Согласно изменениям, перечень субъектов, у которых есть право выносить на Кабмин проекты актов правительства, предлагается дополнить вышеуказанными должностями, а также государственными коллегиальными органами.
Таким образом, внесение изменений позволит первому вице-премьеру и вице-премьерам вносить разработанные ими документы, но только в случае, если они не возглавляют министерство.
Как известно, в правительстве есть только один «свободный» первый вице-премьер - Валерий Хорошковский.
Остальные вице-премьеры – Борис Колесников, Сергей Тигипко и Раиса Богатырева возглавляют соответствующие министерства (Мининфраструктуры, Минсоцполитики и Минздрав).
Как указывается в пояснительной записке, проект закона разработан Минюстом на выполнение поручения премьера Николая Азарова (от 1 марта) к докладной записке Хорошковского (от 24 февраля).
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