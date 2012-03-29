Суд перенес рассмотрение дела Пукача

{1-} Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего начальника департамента внешней разведки Министерства внутренних дел Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе на 2 апреля.

Об этом Українським Новинам сказала представитель вдовы Гонгадзе Мирославы в суде Валентина Теличенко.

По ее словам, на заседании в четверг суд изучал материалы уголовного дела.

Уже изучено около 60 томов, и на следующем заседании изучение материалов продолжится.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

Напомним, 19 марта суд огласил, что в одно производство были объединены уголовные дела по факту убийства Гонгадзе и по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко в его заказе.

Досудебным следствием было установлено, что Пукач во исполнение приказов и указаний Кравченко и других должностных лиц 17 сентября 2000 года совершил убийство журналиста.

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