Суд перенес рассмотрение дела Пукача

{1-} Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего начальника департамента внешней разведки Министерства внутренних дел Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе на 2 апреля.
Об этом Українським Новинам сказала представитель вдовы Гонгадзе Мирославы в суде Валентина Теличенко.
По ее словам, на заседании в четверг суд изучал материалы уголовного дела.
Уже изучено около 60 томов, и на следующем заседании изучение материалов продолжится.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме.
Напомним, 19 марта суд огласил, что в одно производство были объединены уголовные дела по факту убийства Гонгадзе и по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко в его заказе.
Досудебным следствием было установлено, что Пукач во исполнение приказов и указаний Кравченко и других должностных лиц 17 сентября 2000 года совершил убийство журналиста.
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