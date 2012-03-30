Президент Сирии принял план по урегулированию конфликта в стране

Президент Сирии Башар Асад принял план, при этом требует прекращение «терроризма» со стороны оппозиции, об этом сообщают государственные СМИ Сирии.

Лига арабских государств (ЛАГ) призвала к немедленной реализации плана по урегулированию конфликта в Сирии, предложенного спецпосланником в Сирии Кофи Аннаном, совместно с ООН, сообщает «Би-би-си».

Ранее премьер-министр Ирака Нури аль-Малики предупредил, что вооруженное положение обеих сторон может привести к «войне управляемой чужими руками», об этом он заявил на саммите ЛАГ в Багдаде.

Замечания президента Асада по поводу плана урегулирования конфликта в Сирии были включены в повестку дня на саммите лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые встретились в Нью-Дели.

Совет Безопасности ООН в среду единогласно принял план предложенный Аннаном.



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