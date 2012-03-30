Северная Корея запустила ракету малой дальности

30 марта 2012, 07:16

30 марта, Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет малой дальности со своего западного побережья,

Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники Южной Кореи.

По их информации, были запущены две ракеты малого радиуса действия класса «поверхность-корабль», пишет Интерфакс-Украина..

По мнению источников, эти пуски можно считать испытательными после того, как ракеты были усовершенствованы, они «не имеют прямой связи с запуском Пхеньяном ракет большой дальности».

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В то же время, в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи отказались подтвердить эти сообщения, поскольку такие данные относятся к категории разведывательной информации, которая не разглашается.

Напомним, все, что касается ракетных технологий КНДР, в последнее время вызывает повышенный интерес и обеспокоенность в мире. Пхеньян объявил в марте 2012 года, что планирует запустить искусственный спутник земли в середине апреля в ознаменование 100-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Согласно резолюции СБ ООН, Пхеньяну запрещены запуски ракет большой дальности с использованием баллистических технологий. В связи с этим Россия, Китай, Япония, Южная Корея, страны ЕС, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выразили озабоченность такими планами КНДР.

Южная Корея, Япония обвинили Пхеньян в том, что запуском спутника он пытается прикрыть очередной испытательный пуск баллистической ракеты, которая может использоваться как средство доставки атомной боеголовки.

В свою очередь, южнокорейские эксперты считают, что может повториться сценарий 2009 года. Тогда Пхеньян осуществил аналогичный пуск ракеты, который СБ ООН осудил в принятом заявлении. В качестве ответного шага КНДР осуществила второй ядерный взрыв и вышла из шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, в которых принимают участие две Кореи, Китай, Россия, Соединенные Штаты и Япония.

фото: beijingshots.com

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