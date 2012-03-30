В России появятся партии с экзотическими и странными названиями

После принятия законопроекта «О политических партиях», который существенно упрощает процедуру регистрации партий, в Минюст РФ посыпались десятки заявок от организационных комитетов. В настоящий момент уже подано 85 заявок на создание партий, причем некоторые из них в своих названиях хотят использовать весьма экзотические формулировки.

Так, к примеру, в России планируют создать «Субтропическую партию», «Деревенскую партию», партию «Добрые люди России», «Российскую партию десяти заповедей». Завершают список еще две партии с одинаковым названием - на этот раз «Против всех».

В то же время, часть партий в качестве наименований указала уже существующие названия других партий и движений, пишет Мой район.

Двойники появились у Союза правых сил, Партии пенсионеров, Народной партии и Республиканской партии России. «Слямзили» заявители и идеи сторонников Михаила Прохорова. «Новая Россия», «Либеральная партия России» и «Свободная Россия», которые занимали верхнюю строчку рейтинга названий, составленного олигархом в ходе широкого опроса населения, также оказались в списке Минюста.

Однако, в штабе владельца е-мобилей говорят, что заявку на регистрацию пока не подавали, так как еще не определились с окончательным вариантом. Теперь, видимо, его придется держать в секрете.

Эксперты считают, что речь идет о попытке вернуть бизнес по торговле партийными брендами, который процветал в начале 90-х и сошел на нет в 2000-х после реформы Владимира Путина. Регистрировавшиеся тогда похожие названия потом выгодно продавались. Точно так недавно забивались и потом спускались по хорошей цене доменные адреса в Интернет.

В свою очередь эксперты не верят в успех дельцов. По словам политолога Владимира Солонникова, у торговцев ничего не выйдет. «В законе о политпартиях Дмитрия Медведева говорится, что партии со 100% совпадением названия регистрировать не будут. А, учитывая, что время вступления закона в силу определено не 1 января 2013, как ранее хотели, а моментом его подписания Президентом, закон заработает автоматически, скорее всего, уже на следующей неделе», - говорит он.

Вместе с тем никто не мешает зарегистрировать большое число партий с названиями, отчасти совпадающими с их кремлевскими тезками. Поскольку запрещено только полное копирование наименований. И в этом случае большое число партий-карликов может сыграть на руку партии власти.

«Мы видим, что «Единая Россия» постепенно теряет контроль. В условиях обострившейся политической борьбы она не сможет долго сохранять преимущество в парламенте за счет административного ресурса и накруток. Свои 30-40 процентов она, конечно, наберет. Но этого мало, чтобы удержать власть. Единственный выход – это создать предпосылки для возникновения множества партий-карликов, которые растащат электорат конкурентов. И либо не позволят им пройти в парламент на следующих выборах, либо позволят пройти с минимальным процентом. Таким образом, у партии власти будет большинство, и она сохранит контроль», - говорит Солонников.

По его словам, в России в ближайшее время возникнет по 5–10 партий в каждом из политических направлений – у коммунистов, центристов и либералов. И весь политический спектр будет размазан.

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