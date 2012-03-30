Патриарх Кирилл рассказал о женщинах, которых он приютил в своей квартире

30 марта 2012, 07:52

{1-}

Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл утверждает, что две женщины, проживающие в его квартире, являются его троюродными сестрами.

Патриарх Кирилл рассказал, как получил квартиру в доме на набережной, а также о своих троюродных сестрах, проживающих там, и то, что простить материальные убытки от пыли «было бы некорректно».

Об этом Кирилл рассказал в личной беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым, пишет ТСН.

Беседа патриарха с журналистом состоялась после того, как в СМИ появилась скандальная информация, связанная с судебным иском на 20 млн рублей, согласно которой, прописанная в квартире патриарха женщина предъявила владельцу жилья этажом ниже - бывшему главе Минздрава, сейчас священнику Юрию Шевченко.

По мнению истицы, пыль поднялась в результате ремонта в квартире Шевченко, который нанес многомиллионный ущерб библиотеке патриарха. Эта история вызвала большой резонанс в СМИ и среди православных верующих. Журналистов и блогеров интересовала, в частности, личность женщины, живущей в квартире патриарха, а также вопрос о том, подходит ли человеку, который дал монашеский обет нестяжательства, обладать многомиллионной собственностью. Представители патриархии ранее назвали ситуацию вокруг квартиры частной жизнью патриарха и заявили, что скандал стал результатом «черных» пиар-технологий.

После разговора с патриархом, журналист сообщил, что в квартире, которая оказалась в эпицентре скандала, проживают две троюродных сестры предстоятеля РПЦ.

По его словам, он задал патриарху Кириллу вопрос: «Почему нельзя было простить» соседей?» – патриарх пояснил, что «такой вариант всегда был, но это было бы некорректно». «Да и я по максиму постарался - например, вместо двойной очистки согласился на одинарную, что сэкономило существенную сумму денег», - процитировал Соловьев патриарха.

При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что все деньги, вырученные по иску, пойдут на благотворительность. «Для патриарха эта история очень болезненная и крайне неприятная. Особенно ранит душу патриарха, зачем-то пытаются неуважительно, с какими-то странными намеками говорить о его троюродных сестрах», - заявил Соловьев.

Патриарх также рассказал, как ему досталась эта квартира. «Во времена Бориса Ельцина, в квартирных приватизационных схемах, Владимир Иосифович Ресин спросил: «Владыка, а вы где живете?» - «Ну как где, там же, где и мои предшественники - Серебряный бор, деревянный дом». – «В этой развалюхе, что ли? Ну, давайте мы вам квартиру выдадим», - рассказал журналист. Через некоторое время Ельцин принял постановление о выделении квартиры в доме на набережной.

По словам телеведущего, позже квартира в доме на набережной была приватизирована. Когда Кирилл переехал в Москву, он перевез в эту квартиру многотысячную раритетную библиотеку отца, который всю зарплату тратил на приобретение редких книг, рассказал патриарх.

Новости по теме:

Патриарх Кирилл открестился от часов за 30 тысяч евро - это коллаж (ФОТО)

Патриарх Кирилл судится за квартиру с видом на храм Христа Спасителя

Патриарху Кириллу припомнили «лихие девяностые» и пентхаус с видом на храм

РПЦ: верующие не должны останавливаться даже перед убийством
 

 


 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять