Патриарх Кирилл рассказал о женщинах, которых он приютил в своей квартире

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Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл утверждает, что две женщины, проживающие в его квартире, являются его троюродными сестрами.

Патриарх Кирилл рассказал, как получил квартиру в доме на набережной, а также о своих троюродных сестрах, проживающих там, и то, что простить материальные убытки от пыли «было бы некорректно».

Об этом Кирилл рассказал в личной беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым, пишет ТСН.

Беседа патриарха с журналистом состоялась после того, как в СМИ появилась скандальная информация, связанная с судебным иском на 20 млн рублей, согласно которой, прописанная в квартире патриарха женщина предъявила владельцу жилья этажом ниже - бывшему главе Минздрава, сейчас священнику Юрию Шевченко.

По мнению истицы, пыль поднялась в результате ремонта в квартире Шевченко, который нанес многомиллионный ущерб библиотеке патриарха. Эта история вызвала большой резонанс в СМИ и среди православных верующих. Журналистов и блогеров интересовала, в частности, личность женщины, живущей в квартире патриарха, а также вопрос о том, подходит ли человеку, который дал монашеский обет нестяжательства, обладать многомиллионной собственностью. Представители патриархии ранее назвали ситуацию вокруг квартиры частной жизнью патриарха и заявили, что скандал стал результатом «черных» пиар-технологий.

После разговора с патриархом, журналист сообщил, что в квартире, которая оказалась в эпицентре скандала, проживают две троюродных сестры предстоятеля РПЦ.

По его словам, он задал патриарху Кириллу вопрос: «Почему нельзя было простить» соседей?» – патриарх пояснил, что «такой вариант всегда был, но это было бы некорректно». «Да и я по максиму постарался - например, вместо двойной очистки согласился на одинарную, что сэкономило существенную сумму денег», - процитировал Соловьев патриарха.

При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что все деньги, вырученные по иску, пойдут на благотворительность. «Для патриарха эта история очень болезненная и крайне неприятная. Особенно ранит душу патриарха, зачем-то пытаются неуважительно, с какими-то странными намеками говорить о его троюродных сестрах», - заявил Соловьев.

Патриарх также рассказал, как ему досталась эта квартира. «Во времена Бориса Ельцина, в квартирных приватизационных схемах, Владимир Иосифович Ресин спросил: «Владыка, а вы где живете?» - «Ну как где, там же, где и мои предшественники - Серебряный бор, деревянный дом». – «В этой развалюхе, что ли? Ну, давайте мы вам квартиру выдадим», - рассказал журналист. Через некоторое время Ельцин принял постановление о выделении квартиры в доме на набережной.

По словам телеведущего, позже квартира в доме на набережной была приватизирована. Когда Кирилл переехал в Москву, он перевез в эту квартиру многотысячную раритетную библиотеку отца, который всю зарплату тратил на приобретение редких книг, рассказал патриарх.

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