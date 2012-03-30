Жители родного городка Оксаны Макар винят в трагедии мать (ВИДЕО)

Оксану Макар, которая умерла 29 марта в Донецке, похоронят в родном городке Луч Николаевской области.

Девушку, над которой 8 марта поиздевались мужчины, оденут так, как одевают в последний путь незамужних девушек, в белое свадебное платье, сообщает ТСН.

Трагедия Оксаны Макар: маленький шанс для Украины

Как рассказала бабушка Оксаны, о смерти внучки узнала из утренних новостей. О своем горе делится неохотно, рассказывает, как готовится к похоронам. «Я сейчас ничего не знаю. На завтра вроде обещают ее привезти. Мне надо идти могилу копать, нет ничего, ни машины, ничего», - говорит бабушка погибшей.

Дедушка Оксаны Макар с журналистами не общается. Мужчине плохо, - неохотно рассказывает его нынешняя жена. Женщина уходит от камеры. «Сорок лет проработать в школе, здесь все нервы оставить, а теперь такое горе, - говорит о муже. - Как вы думаете, расстроен или нет?»

Весь городок Луч, где родилась и последние годы жила Оксана Макар, оплакивает девушку. Добрые слова перемежают упоминания о том, как и кто, воспитывал ребенка.

По словам продавщицы местного магазина Татьяны Ингул, Оксана была неплохой девушкой. «Жалко ребенка, так поиздевались над ней. Что так сложилась судьба, а так девочка хорошая была». «Она хорошая была девочка, добрая, - добавляет соседка Надежда Шульга. - Никому здесь плохого не сделала».

Односельчанин Руслан Суперсон замечает, что воспитанием Оксаны никто не занимался: «О воспитании практически никто не занимался. Моя мать ей лично давала наши игрушки, жалели ее все». А односельчанка Наталья Галиева вообще не находит слов, и говорит, что в том, что произошло, виноваты, прежде всего, родители.

«Они что, смотрели за ней, - возмущается Наталья. - Мама вечно в тюрьме. А баба что? К третьему классу, а затем в интернат ее забрали».

Как уже сообщалось, Оксану похоронят в субботу. В местном кафе ее родственники уже заказали поминальный обед. «Уже договорились, - рассказывает бармен Наталья Данилова. - Обычный борщ, обычное второе, все, как положено».

Весь город Николаев, в котором произошел уже известный на всю страну ужас - вышел на акцию протеста.

Николаевцы, которые собрались под стенами областного управления милиции, повесили себе на грудь плакаты с нарисованными глазами. Тем самым, говорят, напоминают и будут напоминать правоохранителям, что за расследованием преступления следят.

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«Мы не знаем, что будет завтра. И поэтому все, кто к этому причастен, должны отвечать и отчитываться об этом. Потому что общественность следит за ними», - говорит одна из участниц митинга.

Жители областного центра, те неравнодушные, кто привлек внимание к расследованию дела Оксаны Макар, кто начал сбор средств на ее спасение, планируют провожать девушку и в последний путь. К родному городку погибшей собираются сотни людей.

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