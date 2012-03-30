В Афганистане авиация США уничтожила 30 боевиков

В Афганистане американская авиация нанесла удар по позициям боевиков движения «Талибан», в результате чего было уничтожено 30 талибов, еще 15 человек ранены

Об этом сообщил представитель афганской полиции Абдул Рауф Ахмади.

Удар был нанесен после того, как боевики предприняли атаку на афганский военный конвой в районе Гулистан провинции Фарах, пишет Интерфакс-Украина.

Власти провинции сообщили, что конвой, состоявший из пяти автомашин, был атакован боевиками, три солдата афганской армии сгорели в машинах.

В свою очередь, представитель «Талибан» Юсуф Ахмади проинформировал, что по его данным в результате нападения на конвой были убиты 40 охранников, которые сопровождали грузы для вооруженного воинского контингента в Афганистане.

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