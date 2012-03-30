Регионалы считают нормальным, что среди них больше всего коррупционеров

{1-} В Партии Регионов прокомментировали информацию министра внутренних дел Виталия Захарченко о том, что в ПР больше всего коррупционеров. Регионалы считают, что эта статистика характерна для той политсилы, которая находится у власти, пишет Сегодня.

«Это всегда характерно для тех, кто пришел к власти. Какая политическая сила у власти – там и больше взяточников. Но вот предыдущая власть не может похвалиться тем, что предъявляла претензии к своим. Не было у них криминального преследования за взяточничество и коррупцию. У нас же даже притягивались к ответственности чиновники на уровне заместителей министров», - говорит народный депутат от ПР Владимир Олейник.

По его словам, такие действия правоохранителей свидетельствуют о беспристрастности новой власти, которая успешно борется с коррупцией.

«Власть демонстрирует системный подход, несмотря на то – свои, не свои, притягивает к ответственности за правонарушения», - подчеркивает Олейник.

По словам нардепа, с провинившимися депутатами разговор короткий: «Если дело серьезное, коррупционеров исключают из ПР сразу же после приговора суда», — говорит Олейник.

Он также пояснил, что бывают и такие случаи, когда человек формально возглавляет предприятие, которое уже давно не работает, и суд принимает решение, что его надо ликвидировать. Тогда политсовет рассматривает дело депутата и решает, оставлять его партии или нет.

В БЮТ же считают публичность подобной статистики позитивным явлением и заявляют, что такое количество коррупционеров в ПР связано с тем, что к власти в регионах пришли «криминальные авторитеты». По словам депутата Сергея Соболева, «Батькивщина» сделает все возможное, чтобы перед выборами в ее рядах не было людей с уголовным прошлым.

Ранее Главред писал, что к уголовной ответственности за коррупционные действия с 2010 года привлекались почти 400 депутатов, среди которых больше всего членов Партии регионов, заявляет министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Он привел данные о том, что в 2010 году к уголовной ответственности привлекались более 160 депутатов разных уровней и разной партийной принадлежности. Больше всего среди них было членов Партии регионов и БЮТ - по 51, членов НУ-НС - 37, 16 представителей Блока Литвина и 8 членов Коммунистической партии Украины. В прошлом году, по данным главы МВД, к уголовной ответственности привлекалось 179 народных избранников. В совершении преступлений разоблачены 85 депутатов от Партии регионов, 40 - от БЮТ, 33 - от НУ-НС, 10 - от Коммунистической партии Украины, 7 - от Блока Литвина, 3 - от "Сильной Украины" и 1 - от ВО "Свобода",

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