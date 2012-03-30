Медведчук заявил, что не собирается бороться за власть

30 марта 2012, 09:39

{1-} Экс-глава администрации президента Кучмы Виктор Медведчук не намерен участвовать в парламентских выборах. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, почему он решил вернуться в публичную политику.

«Может быть, это многих удивит, но это не связано с парламентскими выборами, в которых я не намерен участвовать», — сказал он, , пишет  Коммерсантъ Украина.

«Более того, то, с чем я вернулся в публичную политику, не связано с желанием бороться за власть. У меня абсолютно другие цели, главная из которых отражена в моих научных исследованиях и касается построения гражданского общества», — добавил он.

На уточняющий вопрос, правильно ли его поняли, что он не идет на выборы, Медведчук ответил:

«Вы понимаете правильно: Медведчук не собирается избираться ни по одному из мажоритарных округов. Более того, общественное движение „Украинский выбор“, создание которого инициирует Медведчук, не идет на выборы, поскольку общественные организации не являются субъектами избирательного процесса», — добавил он.

Медведчук также рассказал, что основной его целью является построение гражданского общества и разработка инструмента влияния граждан на ситуацию в стране между выборами.

«На протяжении 20 лет мы постоянно выбираем — президентов, парламенты, органы местного самоуправления. И потом через некоторое время, а иногда и сразу осознаем, что ошиблись в своем выборе. Когда можно исправить эту ошибку? Сейчас — только на очередных выборах. А что делать, если на очередных выборах мы снова ошибемся?» – спросил он

«Сейчас формой управления являются выборы. Но ведь есть еще форма управления, которая принята в цивилизованном мире — это референдумы, как местные, так и всенародные. Швейцария за 150 лет смогла провести около 170 референдумов, из них больше 120 конституционных», — сказал он и добавил, что разрабатывал проект несколько лет.

«То, в чем вы хотите меня заподозрить,— что Медведчук делает это под выборы — неправдоподобно, потому что тогда нужно было бы начинать года за полтора и делать это с политической силой, а не с общественным движением, чтобы на этой волне попытаться пройти в парламент. Но ведь это делается за тот срок, когда политическую силу, как говорят в мире политтехнологов, раскрутить невозможно» – сказал он.

Отвечая на вопрос, кто внесет его законопроект на рассмотрение в Раду, поскольку он не является депутатом, Медведчук сказал: «Люди внесут...»

«Когда мы обсудим, когда со мной согласятся, а я для этого максимально использую, в частности, и интернет-ресурсы, которые я начал осваивать… А вот если не примут, тогда мы поговорим о том, могут ли эти люди, которые снова претендуют на депутатские мандаты, быть в законодательном органе, если они не слушают большинство людей», — сказал он.

Ранее Главред  писал, что  экс-глава СДПУ(о) и бывший глава Администрации Президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук заявил, что возвращается в политику.

"Я возвращаюсь в публичную политику для того, чтобы бороться", - заявил Медведчук. При этом он отметил, что его возвращение не связано с будущими парламентскими выборами

фото: obozrevatel.com

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