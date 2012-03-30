В России начался конфликт двух «группировок» - в центре оказался Путин

30 марта 2012, 09:47

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В России обостряется политическая борьба. Ведут ее не Кремль с оппозицией, а две партии – «государственников» и «либералов», которые  сражаются за голос одного единственного избирателя – Владимира Путина.

Лидеры этих «партий» меняются, сейчас их возглавляют Дмитрий Медведев и вице-премьер Игорь Сечин.

Как отмечают СМИ, возможно, их конкуренция и взаимные нападки даже помогали Путину смотреть на ситуацию с разных сторон, находя баланс интересов разных групп влияния... Но, по-видимому, сейчас, накануне формирования нового правительства, острота противостояния достигла такого накала, что рамки кабинетных интриг стали тесны», – пишут «Ведомости».

Борьба сейчас переходит в новую плоскость - в СМИ. Так, в последнее время появилось немало рассуждений о том, что Сечин в состав нового правительства не войдет.

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Причиной этого эксперты считают то, что Сечин и Медведев якобы друг друга на дух не переносят и в одном правительстве точно не сработаются. Дескать, влиятельный куратор ТЭК не станет подчиняться будущему премьеру Медведеву.

С другой стороны, опять же в прессе, появились слухи о том, что за борьбой двух амбициозных политиков Путин еще с удовольствием понаблюдает, сделав Сечина «противовесом» новому премьеру и оставив за ним в правительстве все «тяжелые» ведомства. А Медведев как премьер сможет влиять только на «либеральные» направления – здравоохранение, образование и тому подобное.

В то же время команда Путина такой перспективе, видимо, не рада - куда лучше было бы и вовсе обойтись без Медведева. И на днях появился своеобразный программный текст, подготавливающий почву для отказа от обещания назначить президента премьером.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» в статье написанной от имени некоего Клуба избирателей России и Владимира Путина бывшим депутатом Константином Затулиным.

 «Как известно, владелец и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев был доверенным лицом Путина, - комментирует блоггер avmalgin.  «И вот сейчас он предоставил свои страницы для публикации открытого письма, которое написал бывший ответственный работник ЦК ВЛКСМ и бывший предприниматель Константин Затулин. Подписано гениально: «Обеспокоенные граждане».

«Опасность исходит от стоящей за спинами митингующих антипутинской партии внутри правящего класса и властно-собственнической элиты. Представители этой группировки, последовательно выступающей за ослабление государства, уменьшение его влияния на все сферы жизни в России, пять лет назад сыграли важную роль в избрании порочной модели тандема, то есть, говоря прямо, двоевластия», - пишет Затулин в «Московском комсомольце».

«По всей видимости, на меньшее, чем премьерство, да еще публично анонсированное, действующий президент не был согласен. Путин хотел избежать раскола, чувствовал свою ответственность за тандем - и, пойдя Медведеву навстречу, вскоре оказался перед целым списком требуемых от него новых уступок, заявленных от имени «передовых» граждан, собирающихся по периметру Кремля, - продолжает Затулин. - Поддерживая Владимира Путина на выборах и до выборов, все мы рассчитывали, что его возвращение в Кремль приведет к очищению властных и иных государствообразующих «авгиевых конюшен» (административных, правоохранительных, образовательных, медийных и др.) от сомнительных фигур».

Поэтому, по словам единоросса, «обеспокоенные граждане» предлагают воспользоваться инициативой подготовки Конституционного собрания и упразднить пост председателя правительства. «И возложить на президента прямое руководство министрами - членами его администрации», - предлагает Затулин.

Однако, недавно в прессу просочился компромат на одного из главных «либералов» и сподвижников Медведева Игоря Шувалова, якобы заработавшего через офшорный траст миллионы долларов.

Предполагаемый источник - бывший адвокат Шувалова Павел Ивлев, который был юристом ЮКОСа и вынужден с 2005 года жить за границей, опасаясь расследований, связанных с процессами против Михаила Ходорковского. В своем последнем на данный момент интервью Ивлев заявляет, что виновным в нарушении адвокатской этики себя не считает. Почему-то Ивлев все эти годы молчал и именно сейчас захотел выступить со своими разоблачениями.

Попытки загодя сместить Медведева с обещанного ему поста премьера делались и раньше. Не считая рассуждений многочисленных политологов, уверяющих, что Медведев правительство не потянет и ему на смену вскоре все равно призовут Кудрина, было предложение создать для будущего бывшего президента новую должность. Причем предложение поступило от ИНСОРа, всегда считавшегося сторонником Медведева. «Нам как сторонникам надо высказаться за то, чтобы был восстановлен пост вице-президента России, который, как и в Америке», - заявлял директор института Игорь Юргенс. Немногим ранее он удивил, заявив, что при правительстве Медведева Россия «ударится в стену на скорости 140 км/ч».

фото: vedomosti.ru

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