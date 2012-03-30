Тимошенко наказали незаслуженно - Медведчук

{1-} Экс-глава администрации президента Кучмы Виктор Медведчук считает, что экс-премьер Юлия Тимошенко получила незаслуженный приговор.
Об этом он заявил в интервью изданию Коммерсантъ Украина.
"Я считаю, что обвинение, которое ей выдвинуто, является несостоятельным, и Тимошенко незаслуженно отбывает наказание в местах лишения свободы. И как лидер оппозиции, и как женщина, и как человек", - подчеркнул Медведчук.
Он также сказал, что общался с Тимошенко. "Это было, естественно, до ее ареста", - уточнил Медведчук.
"Наша встреча не была связана с какими-либо проектами после избирательной кампании, после выборов. Притом что по большинству стратегических вопросов наши с ней позиции не совпадают, у нас просто сложились нормальные отношения, вот и все", - сказал он.
Медведчук также рассказал о том, как в 2009 году БЮТ и Партия регионов вели переговоры об изменениях в Конституцию.
"Весной того года были достигнуты определенные договоренности между ПР и БЮТ с целью изменить Конституцию, чтобы возродить политически взвешенную, сбалансированную стабильность ветвей власти и двигаться по пути развития общества и государства", - сказал он.
"Тогда этого не произошло, потому что на финальной стадии мнения двух сторон разошлись", - добавил Медведчук.
Он не уточнил, в чем были расхождения, сказав, что "не вправе говорить об этом".
"Даже несмотря на то, что я участвовал в этом процессе, все-таки это вопросы, связанные с их видением ситуации, и не думаю, что я вправе сегодня говорить на эту тему. Мне кажется, я не имею на это морального права", - добавил он.
Отвечая на вопрос, предполагали ли те наработки избрание президента в парламенте, он сказал: "Вопрос возможности избрания президента в Верховной Раде исследовался как один из вариантов. Но потом от этого отказались обе стороны".
Медведчук также отметил, что этот проект изменений в Конституцию можно использовать и сегодня.
Ранее Главред писал, что экс-глава СДПУ(о) и бывший глава Администрации Президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук заявил, что возвращается в политику.
"Я возвращаюсь в публичную политику для того, чтобы бороться", - заявил Медведчук. При этом он отметил, что его возвращение не связано с будущими парламентскими выборами
фото: obozrevatel.com
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