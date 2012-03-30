Сегодня парафируют лишь 170 страниц из 1700 соглашения об ассоциации с ЕС

30 марта 2012, 10:09

{1-} Сегодня в  Брюсселе  должно быть парафировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Но это будет сделано только частично, поскольку работа над договором до сих пор не завершена, и парафированы будут около 170 страниц из 1700 страниц документа.

Юридические службы ЕС затягивают его согласование. В связи с этим Украина и Евросоюз подпишут документ, обязывающий завершить работу над оставшимися разделами до конца лета. Об этом пишет  Коммерсантъ Украина со ссылкой на свои источники.

Украина и Европа: парафированная близость

В неофициальных беседах дипломаты отмечают еще одну причину: Брюссель не хочет предоставлять украинской власти картину, демонстрирующую прогресс Киева во взаимоотношениях с ЕС. Европейцы опасаются, что в условиях слабой информированности украинцев о международных юридических процедурах провластные СМИ могут «представить парафирование как подписание, создав тем самым козырь для власти на ближайших выборах». Именно по этой причине сегодняшняя церемония пройдет без допуска журналистов и видеосъемки, а по ее итогам будет распространен лишь короткий пресс-релиз с несколькими протокольными фотографиями.

В экономической части соглашения руководители переговорных групп — заместитель министра иностранных дел Павел Климкин и представитель Европейской службы внешних действий Мирослав Лайчак — заверят только первую и последнюю страницы, а оставшаяся часть будет открыта для внесения технических правок.

В Брюсселе будет подписан также непубличный двусторонний документ, который регламентирует дальнейшие действия Киева и Брюсселя по доработке соглашения. Стороны берут на себя обязательство «провести юридический анализ подготовки окончательного консолидированного текста». Доработка соглашения, согласно документу, должна быть завершена до конца лета, после чего «состоится фактическое парафирование текста, регламентирующего глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли». Последняя фраза лишь подтверждает, что намеченное парафирование всего текста соглашения, на самом деле таковым не является.

В процессе доработки в соглашение не будут вноситься изменения, влияющие на параметры ЗСТ. «Речь идет о сверке специфических терминов. Например, мы можем выбирать между терминами „Евросоюз“ и „Союз“ — для ЕС эти оттенки имеют большое значение»,- пояснил украинский дипломат. В документе, подготовленном для подписания, также подчеркивается, что переговоры по существу завершены и не будут возобновляться.

Источники, информированные о ходе переговоров, удивлены затягиванием процесса подготовки соглашения. «Раньше нас убеждали, что от момента, когда будет достигнуто согласие по смысловой части договора, до парафирования требуется до двух месяцев. Теперь оказалось, что процесс затянется на девять месяцев (с декабря 2011 по август 2012 г.)»,- удивился один из собеседников, добавив, что задержка обусловлена неспешной работой европейских юристов.

Одним из последствий неготовности соглашения к парафированию стало то, что подписать документ в 2012 г. теперь технически невозможно.

Ранее Главред  писал, что руководители переговорных групп по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС сообщили что, 30 марта в Брюсселе будет парафирована только политическая часть документа.

 «Мы рассматриваем процесс парафирования политической и экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как единый процесс, но он будет завершен в два этапа», - отметил источник.

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