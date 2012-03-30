ПР оплачивает пиар заместителя Генпрокурора

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Услуги PR-компании для промоушена первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина в британских СМИ, наняла и оплачивала Партия регионов.

Это подтверждается из писем британского отделения компании Burson-Marsteller UK в Лондоне в адрес редакций нескольких СМИ, текстом которых располагает Украинская правда.

Так, компания Burson-Marsteller размещала интервью Кузьмина в британских СМИ.

Сотрудничество с Партией регионов подтвердил также руководитель восточноевропейского отделения Burson-Marsteller в Брюсселе в своем письме в адрес издания.

По результатам сотрудничества вышло как минимум два интервью Кузьмина: в Associated press и в украинской службе BBC.

По информации СМИ, штаб-квартиры обеих редакций получали письма Burson-Marsteller UK.

Кроме Кузьмина, Партия регионов через компания Burson-Marsteller пиарила нескольких своих депутатов.

фото: pravda.com.ua

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