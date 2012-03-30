Тимошенко лично подпишет договор об объединении БЮТ с «Фронтом змин» - СМИ

{1-} Сегодня, 30 марта на очередном съезде партии «Батькивщина» будет объявлено о стратегическом объединении БЮТ и «Фронта змин». Документ скрепят оригинальными подписями Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка. Об этом сообщают источники LB.ua.

«В начале недели полностью готовый документ, причем – с уже поставленным оригинальным автографом Яценюка – отправили в Качановскую колонию. На утверждение Тимошенко. Обратно бумага вернулась с некоторыми правками, которые и вносятся накануне собрания», - отмечается в тексте шеф-редактора LB.ua «Показательные выступления».

«Стоит отметить, пятничный съезд важен не столько даже для выработки конкретных предложений относительно дальнейшей будущности «меньшевиков» (нюансы формирования списка, формата работы на округах обсуждаются, но пока не парафируются), сколько – для декларации совместных намерений. Также – поднятия боевого духа. Причем не только членов партии внутри страны. Но и сочувствующих на Западе», - сообщается в материале.

Ранее Главред писал, что 30 марта состоится съезд партии «Батькивщина», который был запланирован на апрель.

Информацию о дате съезда подтвердил депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский. Депутат отметил, что перед съездом стоит несколько задач.

«Во-первых, мы должны продемонстрировать единство и боевой дух партии, несмотря на то, что наш лидер Юлия Тимошенко находится в застенках», - сказал он.

Во-вторых, на съезде будут внесены технические изменения в устав, в связи с новым законом о выборах.

«Учитывая «особо теплое» отношение Министерства юстиции к нашей партии, мы должны убрать все моменты, в которых Минюст может усмотреть двусмысленность», - сообщил депутат.

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