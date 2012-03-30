УПЦ МП положила глаз на очередной храм Киевского патриархата (ВИДЕО)

30 марта 2012, 10:38

На Киевщине в Яготине церковники не могут поделить Свято-Троицкий собор, уникальный памятник архитектуры 18-го века, который построил последний гетман Украины Разумовский.

Почти 20 лет храм пытаются восстановить. До недавнего времени он подчинялся общине православной церкви Киевского патриархата. Благодаря ей, государственным средствам и благотворителям строительство довели до конца. И вот именно тогда глаза на храм положили представители Московского патриархата. Свято-Троицкий собор - жемчужина Яготина, сообщает ТСН.

Сейчас его фактически выставили на аукцион. Цена вопроса - четыре миллиона гривен.

Под стены Яготинского совета отстаивать свою веру пришло много прихожан Свято-Троицкого собора.

По словам одной из прихожанок Людмилы Михайловны, церковь собственными руками восстанавливали, а теперь ее хотят забрать.

«Уже как надеялись, что это будет наше, как мы это, они заберут церковь от нас, то они заберут от нас жизнь. Мы уже старые люди, мы хотим мирно, мы в политику ни в какую не входим, мы хотим, чтобы она была украинской», - говорит женщина. Уже и подписи собрали. Божатся, что люди в другую конфессию не пойдут.

«Мы в каждый дом заходили, мы собрали более ста подписей, ни один человек не сказал, что мы хотим в Московский патриархат, ну где же тогда логика?» - сквозь слезы спрашивает женщина.

Внутри чиновники решают, кому церковь отдадут. Отец Владимир говорит, накануне им все четко расписали: деньги есть - собор ваш, нет - им будет заниматься другая конфессия.

«Нам выставили тот прайс-лист, так сказать, сколько мы куда должны внести, чтобы нам передали этот собор, то есть, если мы не вносим и не приходим на сессию, и не говорим, что у нас есть эта сумма и мы готовы ее в течение месяца перечислить, и они передают, если нет, то передают другой конфессии», - говорит отец украинской православной церкви Киевского патриархата Владимир.

Между тем, зал заседаний в горсовете поделился на два лагеря. С одной стороны Киевский патриархат, с другой - Московский. В углу УПЦ МП святые отцы немногословны. «Я вам рассказал, будет на то время, мы вам доложим...» Возмущенная община заседание сорвала.

После десятиминутного перерыва депутаты постановили, что временно собор перевели на баланс города. «Мы никому не будем передавать, ни одной конфессии. Но это опять знак вопроса, будет решение депутатов. До того времени, пока не будет завершено строительство», - говорит городской голова Наталья Дзюба.

Настоятель храма говорит, что ему предлагали перейти в Московский патриархат. Ибо так будет проще. «Если я перейду, то основа на то, что не будет конфликта, который сегодня произошел. Было бы тихо, потому что люди бы меня поддержали, если бы я перешел», - говорит настоятель Свято-Троицкого храма отец Андрей. Кому достанется храм, вопрос. Зато, прихожане настроены категорически. Готовы и палатки ставить, и голодать. Говорят, костьми лягут, а вот Свято-Троицкий не отдадут.

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