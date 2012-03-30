Янукович рассказал о внешней политике Украины

{1-} Украина может претендовать на роль коммуникатора между влиятельными мировыми центрами, считает президент Украины Виктор Янукович.

Выступая на конференции по случаю 20-летия Института стратегических исследований в пятницу в Киеве, глава государства отметил, что Украина должна усилить сотрудничество со странами "евразийского региона (бывший СССР – ред.)", сохраняя курс на европейскую интеграцию.

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"Мы должны ставить перед собой амбициозную задачу: объединить наши евроинтеграционные устремления с планами глобального партнерства, чтобы Украина могла полноценно претендовать на роль своеобразного коммуникатора между мировыми центрами влияния", - отметил Янукович.

По его мнению, достижение такого статуса позволит Украине войти "в высшую лигу" экономически развитых государств, передаёт Интерфакс – Украина.

Президент отметил, что для Украины было бы интересно сотрудничество как со странами "евразийского региона", так и Тихоокеанского бассейна. "Мы должны усиливать сотрудничество со странами евразийскими, тихоокеанского бассейна, быстроразвивающимися странами. Тихоокеанский бассейн, безусловно, является для нас очень интересным и такие объединения, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - ред.), ASEAN (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – ред.) – они сейчас приобретают все больший вес", - подчеркнул Янукович.

В этой связи он также отметил, что сейчас важной для Украины является поддержка со стороны национальной научной элиты.

Напомним, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что внешняя политика Украины должна быть многовекторной.

"У наших основных политических игроков Украины даже нет стратегического плана развития страны. Одни говорят: "пойдем туда", другие – "нет, пойдем туда". А нам не надо никуда идти. Украина занимает прекрасное географическое положение. Нам нужно дружить и сотрудничать со всеми соседями, со всем миром", – сказал Кучма.

По его словам, "нужно, чтобы все, и в первую очередь политики, поняли – чтобы мы достигли европейских стандартов жизни, их нужно не декларировать, а достигать, трудом, пoтом и, главное, умом".

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