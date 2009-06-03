Рада в ожидании

Начался пленарный день с мощного сигнала, посланного переговорщикам Блоком Литвина – Олег Зарубинский заявил, что его политсила не присоединится к большинству, которое заявит своей целью продолжение каденции нынешней Верховной Радой и перенос в парламент выборов президента. Сторонники «широчайшей» коалиции получили очередной повод задуматься: до последнего времени они рассчитывали на то, что участие спикера в их объединении позволит дополнительно легитимизировать его в глазах избирателей и Запада. Как и вчера, о «широкой» коалиции говорили с парламентской трибуны «регионалы» - на этот раз Анна Герман. А вот «бютовцы» от намеков на возможное объединение воздержались – впрочем, за них «отличилась» сама Юлия Тимошенко, заявившая на утреннем заседании Кабмина, что ради преодоления экономического кризиса политические силы должны консолидироваться, «чтобы работа происходила в политическом комфорте, при политическом объединении всех политических сил в парламенте». В остальном – тишина. Ни долгожданной регистрации совместного «бютовско-регионального» проекта Конституции, ни прогнозированного Президентом еще на вчера объявления о создании ими коалиции не произошло. Рядовые «бютовцы» и «регионалы», пребывающие в неведении относительно хода переговоров, ведущихся на наивысшем уровне, избегали комментариев на эту тему. «Нашеукраинцы» – вяло критиковали их за намерение узурпировать власть. Так же спокойно Рада приняла ряд социальных законов (часть из них – конституционным большинством). А во время полуденного перерыва лидеры фракций решили перенести на следующую пленарную неделю рассмотрение потенциально горячих вопросов – президентского проекта Конституции (тем более, что к тому времени оценить наработки Банковой обещала Венецианская комиссия) и кадровых вопросов (увольнения Юрия Еханурова и Николая Онищука). Расходились из Рады депутаты в довольно благостном настроении, как и вчера, не осмеливаясь прогнозировать, чего ждать от завтрашнего дня…