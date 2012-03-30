В Киеве открылся съезд партии Тимошенко (ФОТО)

В Киеве, в помещении Дома учителя начал свою работу экстренный съезд партии «Батькивщина». Работу съезда открыл заместитель председателя партии Александр Турчинов.

Об этом сообщил корреспондент Главреда с места события.

На съезде присутствуют гости – лидер фракции НУ-НС в Верховной Раде Николай Мартыненко, народный депутат фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк, а также148 делегатов.

Ранее Главред писал, что 30 марта состоится съезд партии «Батькивщина», который был запланирован на апрель.

Информацию о дате съезда подтвердил депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский. Депутат отметил, что перед съездом стоит несколько задач.

«Во-первых, мы должны продемонстрировать единство и боевой дух партии, несмотря на то, что наш лидер Юлия Тимошенко находится в застенках», - сказал он.

Во-вторых, на съезде будут внесены технические изменения в устав, в связи с новым законом о выборах.

«Учитывая «особо теплое» отношение Министерства юстиции к нашей партии, мы должны убрать все моменты, в которых Минюст может усмотреть двусмысленность», - сообщил депутат.

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