В Киеве открылся съезд партии Тимошенко (ФОТО)

В Киеве, в помещении Дома учителя начал свою работу экстренный съезд партии «Батькивщина». Работу съезда открыл заместитель председателя партии Александр Турчинов.
Об этом сообщил корреспондент Главреда с места события.
На съезде присутствуют гости – лидер фракции НУ-НС в Верховной Раде Николай Мартыненко, народный депутат фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк, а также148 делегатов.
Ранее Главред писал, что 30 марта состоится съезд партии «Батькивщина», который был запланирован на апрель.
Информацию о дате съезда подтвердил депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский. Депутат отметил, что перед съездом стоит несколько задач.
«Во-первых, мы должны продемонстрировать единство и боевой дух партии, несмотря на то, что наш лидер Юлия Тимошенко находится в застенках», - сказал он.
Во-вторых, на съезде будут внесены технические изменения в устав, в связи с новым законом о выборах.
«Учитывая «особо теплое» отношение Министерства юстиции к нашей партии, мы должны убрать все моменты, в которых Минюст может усмотреть двусмысленность», - сообщил депутат.
Новости по теме:
Очередной скандал в БЮТ: под угрозой «вылета» оказались 20 депутатов
Тимошенко будет из тюрьмы формировать список БЮТ
Яценюк может заменить Тимошенко в «Батькивщине» - СМИ
В списке БЮТ дочери и мужа Тимошенко не будет - Турчинов