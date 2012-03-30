В Чернигове умер виновник взрыва газа в жилом доме

{1-} В Чернигове умер мужчина, по вине которого произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

32-летний Эдуард Ильин во время взрыва газа получил ожоги более 90% тела и находился в ожоговом отделении Черниговской областной больницы. Вчера в 22.30 он умер.

Как сообщил журналистам начальник городского отдела милиции Александр Алистратов, мужчина в больнице, куда его доставили после взрыва, дал показания милиции.

Он рассказал, что действительно после ссоры пытался покончить жизнь самоубийством, открыл газ около 15 часов, а последнее, что помнил, как попытался прикурить сигарету. Перед этим мужчина отправил предсмертные смс близким, сообщил Алистратов, передает УНИАН.

В лечебных заведениях Чернигова еще остаются 2 пострадавших – 25-летний мужчина, который во время взрыва получил травмы головы, и 93-летняя женщина с переломами ребер. 9-летнего мальчика уже выписали из больницы.

Как сообщал «Главред» ранее, владельцы черниговской квартиры в которой раздался взрыв, из-за чего один человек погиб и четверо попали в больницу, сильно ссорились.

По словам соседей, в квартире вместе с ребенком жили гражданские супруги. Квартиру на первом этаже они приобрели два года назад. В день трагедии с обеда начали громко ругаться. Один из соседей рассказал, что вечером 33-летний глава семейства Эдуард Ильин сам заперся внутри помещения

фото: МЧС Украины

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