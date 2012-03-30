Власть впервые не пустила Тимошенко на съезд - Турчинов (ФОТО)

В начале работы съезда партии «Батькивщина», было зачитано приветствие лидера БЮТ Юлии Тимошенко и ряда европейских партий.

«Власть не боится ни общественного мнения, ни Европы. Боится она только одного – объединения оппозиции. Оставьте критику друг друга до лучших времен. Те люди, которые собрались в Доме учителя, способны объединить страну», - процитировал заявление лидера зам по партии Александр Турчинов.

Он также заявил присутствующим, что это первый съезд на который власть не допустила Тимошенко. Об этом сообщил корреспондент Главреда с места событий.

Напомним, что утром 30 марта Киеве, в помещении Дома учителя начал свою работу экстренный съезд партии «Батькивщина». Работу съезда открыл заместитель председателя партии Александр Турчинов.

На съезде присутствуют гости – лидер фракции НУ-НС в Верховной Раде Николай Мартыненко, народный депутат фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк, а также 148 делегатов.

Ранее Главред сообщал, 30 марта на очередном съезде партии «Батькивщина» было запланировано объявить о стратегическом объединении БЮТ и «Фронта змин». Документ скрепят оригинальными подписями Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

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