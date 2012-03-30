Муж королевы Великобритании пошутил над инвалидом: «Много людей переехали?»

30 марта 2012, 11:50

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Герцог Эдинбургский принц Филипп, супруг королевы Великобритании в очередной раз отличился своим характерным чувством юмора, спросив у инвалида, сколько человек тот переехал на своей инвалидной коляске-скутере.

Герцог во время поездки по районам Лондона вместе с королевой в честь 60-летия ее правления, доказал, что его проблемы со здоровьем в последнее время не притупили чувство юмора.

Объектом шутки стал 60-летний Дэвид Миллер, управляющий особняком Валентайн в Редбридже, на северо-востоке Лондона, этот район королевская чета посетила первым в ходе турне, пишет The Daily Telegraph.

По словам управляющего, он не обиделся на шутку принца Филиппа.

 «Это типично для герцога. Он славится своим юмором, но ничего страшного не случилось, это все было в рамках хорошей шутки». «Я просто ответил ему: нет, Ваше Королевское Высочество, я никого не переехал», - рассказал Миллер.

Дэвид Миллер

Королевская чета накануне начала серию юбилейных поездок по лондонским районам в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II.

Первым она посетила район Редбридж на востоке Лондона. К моменту прибытия королевы вдоль аллей Валентайн-парка собралось несколько тысяч человек, которые шумно приветствовали Елизавету II. По пути к особняку XVII века, в котором сейчас проходят выставки, она и герцог Эдинбургский побеседовали с несколькими собравшимися.

На входе Елизавету встречал глава совета Редбриджа Кит Принс и мэр Лондона Борис Джонсон.

Также королева и герцог посетили выставку британских художников, где выставлены работы Дэвида Хокни, Люсьена Фрейда и многих других.

Жители района выразили свое почтение королеве, украсив свои дома растяжками с британскими флагами и портретами монарха.

Королева также посетит еще два района британской столицы: Уолтэм-форест и Харроу. В силу преклонного возраста Елизавета II и герцог Эдинбургский отказались от заграничных поездок в честь юбилея правления, зато запланировали большую программу поездок по Соединенному Королевству. Лондонское «турне» завершится 15 мая.

Филипп провел почти 60 лет, преданно следуя в двух шагах позади монарха. Это не удивительно, что он прибегает к юмору и сарказму, считают британские журналисты.

Газеты восхищаются им за то, что «он, в отличие от нынешних политиков, которые боятся высказывать собственное мнение, никогда не приносил извинений, если его слова обижали кого-то или вызывали споры». Филипп является последним из вымирающего вида, который «никогда не жалуется, а просто со всеми уживается».

Британцам давно известно специфическое чувство юмора принца Филиппа. В 2006 году - к 85-летнему юбилею принца - был выпущен сборник его знаменитых изречений, название которого можно перевести как «Железный дюк: остроты и афоризмы принца Филиппа».

фото: list.co.uk, telegraph.co.uk

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